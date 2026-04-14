Luciana Peralta brilló en la goleada de Las Leoncitas y mete a Argentina en semis de la Copa Panamericana

Luciana Peralta aportó un gol en la goleada de Las Leoncitas y fue clave en la clasificación a semifinales.

La bandera mendocina volvió a decir presente en lo más alto del hockey continental. Luciana Peralta fue protagonista en la goleada de Las Leoncitas ante Estados Unidos y aportó su gol en una actuación contundente que dejó a Argentina clasificada a semifinales de la Copa Panamericana Junior con una fecha de anticipación.

El seleccionado argentino sub 21 mostró toda su jerarquía en Santiago de Chile y aplastó a Estados Unidos por 5-0 , en un partido que se resolvió prácticamente en el primer cuarto. Ahí apareció la mendocina. Luciana Peralta, jugadora de Los Tordos , marcó el 3-0 a los 14 minutos , un gol que terminó de encaminar la historia desde temprano.

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Argentina, con presencia mendocina, aplastó 8-1 a Canadá en el Panamericano de hockey

Antes habían convertido Bárbara Raposo (por duplicado) y Delfina Persoglia , mientras que Chiara Ambrosini cerró la goleada. Peralta volvió a responder en un momento clave , confirmando su crecimiento dentro de un equipo que no para de ganar.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Manuel López alcanzó su cuarta victoria consecutiva y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo. El recorrido es contundente: 11-0 a México , 8-1 a Canadá , 2-1 a Uruguay y 5-0 a Estados Unidos . Números que reflejan un dominio claro.

Argentina no solo gana: arrasa. Además, el certamen otorga plazas para el Mundial Sub 21, por lo que cada partido empieza a tener un peso aún mayor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canaldeportv/status/2043887153562714261&partner=&hide_thread=false Las Leoncitas golearon a Estados Unidos en Chile



La Selección Argentina Junior de hockey femenino se impuso por un contundente 5 a 0.



Los goles fueron anotados por Bárbara Raposo en dos ocasiones, Delfina Persoglia, Luciana Peralta y Chiara Ambrosini.



El equipo… — DEPORTV (@canaldeportv) April 14, 2026

Una mendocina que se afirma en el equipo

Para Luciana Peralta, este torneo representa mucho más que buenos resultados. La jugadora de Los Tordos ya suma dos goles en la competencia y se consolida como una pieza importante dentro del plantel.

Su rendimiento la pone en línea con otras mendocinas que vienen marcando presencia en el hockey nacional, como Malena Sabez, Sol Guignet y Milagros Alastra. Mendoza sigue aportando talento al seleccionado argentino.

Se viene Chile y el cierre de la fase de grupos

A pesar de tener asegurada la clasificación, Las Leoncitas todavía tienen un desafío más en la fase inicial. Este martes enfrentarán a Chile, desde las 20:00, en un partido que servirá para definir posiciones de cara a las semifinales.

Luego llegará lo más importante: los cruces del viernes 17 de abril, donde Argentina buscará meterse en la final y acercarse al Mundial.