Luciana Peralta brilló en la goleada de Las Leoncitas y mete a Argentina en semis de la Copa Panamericana

La bandera mendocina volvió a decir presente en lo más alto del hockey continental. Luciana Peralta fue protagonista en la goleada de Las Leoncitas ante Estados Unidos y aportó su gol en una actuación contundente que dejó a Argentina clasificada a semifinales de la Copa Panamericana Junior con una fecha de anticipación.
Luciana Peralta, clave en una goleada sin discusión
Antes habían convertido Bárbara Raposo (por duplicado) y Delfina Persoglia, mientras que Chiara Ambrosini cerró la goleada. Peralta volvió a responder en un momento clave, confirmando su crecimiento dentro de un equipo que no para de ganar.
Las Leoncitas, invictas y con boleto a semifinales
Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Manuel López alcanzó su cuarta victoria consecutiva y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo. El recorrido es contundente: 11-0 a México, 8-1 a Canadá, 2-1 a Uruguay y 5-0 a Estados Unidos. Números que reflejan un dominio claro.
Argentina no solo gana: arrasa. Además, el certamen otorga plazas para el Mundial Sub 21, por lo que cada partido empieza a tener un peso aún mayor.
Para Luciana Peralta, este torneo representa mucho más que buenos resultados. La jugadora de Los Tordos ya suma dos goles en la competencia y se consolida como una pieza importante dentro del plantel.
Su rendimiento la pone en línea con otras mendocinas que vienen marcando presencia en el hockey nacional, como Malena Sabez, Sol Guignet y Milagros Alastra. Mendoza sigue aportando talento al seleccionado argentino.
Se viene Chile y el cierre de la fase de grupos
A pesar de tener asegurada la clasificación, Las Leoncitas todavía tienen un desafío más en la fase inicial. Este martes enfrentarán a Chile, desde las 20:00, en un partido que servirá para definir posiciones de cara a las semifinales.
Luego llegará lo más importante: los cruces del viernes 17 de abril, donde Argentina buscará meterse en la final y acercarse al Mundial.