9 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Las Leoncitas

Las Leoncitas golearon a Canadá y brilló la mendocina Luciana Peralta en la Copa Panamericana Jr

El Seleccionado de Las Leoncitas viene con todo en el Panamericano de Hockey sobre Césped. Repasá lo que aconteció y lo que se viene.

Las Leoncitas golearon a Canadá y la mendocina Luciana Peralta dijo presente en el marcador.

Las Leoncitas golearon a Canadá y la mendocina Luciana Peralta dijo presente en el marcador.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección de Hockey sobre Césped de argentina femenina Sub 21, Las Leoncitas, volvió a mostrar todo su poderío en la Copa Panamericana Junior y goleó 8-1 a Canadá en Santiago de Chile, con una actuación contundente que reafirma su candidatura. En un equipo lleno de talento, se destacó la presencia de la mendocina Luciana Peralta, que volvió a ser protagonista.

Una goleada que se construyó con autoridad

El partido no comenzó sencillo para Argentina, que recién pudo romper el cero sobre el final del primer cuarto gracias a Chiara Ambrosini. Sin embargo, ese gol fue el inicio de una ráfaga imparable.

Lee además
El árbitro Cristian Navarro hará historia al representar a Mendoza en el Mundial 2026.

Histórico: Cristian Navarro será el primer árbitro mendocino en un Mundial de la FIFA
Tomás Moyano lidera la Vuelta de Alvear tras imponerse en el prólogo ante un gran marco de público. video

¡Ahí van, ellos son! Tomás Moyano se quedó con el Prólogo en la Vuelta de Alvear

Ambrosini completó un hat-trick en pocos minutos, mientras que la propia Luciana Peralta se sumó al marcador junto a Máxima Duportal, dejando un contundente 5-0 antes del descanso.

En el complemento, el trámite se mantuvo bajo control argentino. Canadá logró descontar a través de Sydney Le, pero la reacción fue inmediata: Ambrosini volvió a marcar, Clarisa Iuicello amplió y Manuela Raimondo selló el 8-1 final.

Luciana Peralta, presencia mendocina en el gran momento argentino

Dentro de un equipo que funciona en alto nivel, la figura de Luciana Peralta vuelve a tomar protagonismo. La mendocina no solo aportó en el resultado, sino que sigue consolidándose como una pieza importante dentro del plantel.

Su presencia en este torneo internacional no es menor: representa el crecimiento del hockey mendocino y su inserción en la estructura nacional.

En un equipo que combina jerarquía, dinámica y contundencia, Peralta aporta equilibrio y presencia ofensiva, consolidando su lugar en la rotación.

Lo que viene para Las Leoncitas en la Copa Panamericana Jr

Con este resultado, Argentina continúa con puntaje ideal y se perfila como uno de los equipos más fuertes del certamen.

El próximo compromiso será ante Uruguay, el viernes 10 de abril a las 18:00, en un partido clave para seguir afianzando su camino en el torneo.

El equipo dirigido por Juan Martín López mantiene un nivel alto y muestra variantes ofensivas que lo convierten en un rival difícil de frenar.

Preguntas claves del triunfo de Las Leoncitas

Cómo salió Argentina vs Canadá en la Copa Panamericana Junior

Victoria 8-1 de Las Leoncitas con amplio dominio

Quién fue la figura del partido

Chiara Ambrosini con tres goles

Qué hizo la mendocina Luciana Peralta

Marcó un gol y fue parte importante del funcionamiento del equipo

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el torneo

El viernes 10 de abril a las 18:00 ante Uruguay

Temas
Seguí leyendo

Tensión total en Alpine por una disputa interna que puede cambiar el control del equipo

La AFA habilita el regreso del público visitante en partidos puntuales del ascenso ¿Cuáles son?

Mirá el resumen: River resistió con uno menos y sumó un punto valioso en la Sudamericana

La Araña picó en el Camp Nou: Atlético venció 2-0 y sueña con las semis

La locura por Franco Colapinto obligó a agrandar el circuito en Buenos Aires

Frenan la salida de Julián Álvarez con una frase que sacude Europa

Fran Cerúndolo se despidió en Montecarlo ante el 50 del mundo y ya piensa en lo que viene

Alpine sorprende en la F1 y enciende el sueño de Colapinto

LO QUE SE LEE AHORA
Alpine vive un momento crítico en la Fórmula 1 por tensiones entre Renault y sus socios inversores.

Tensión total en Alpine por una disputa interna que puede cambiar el control del equipo

Las Más Leídas

¿Cuándo reciben sus premios la reina y virreina Nacional de la Vendimia?

Fecha confirmada: cuándo reciben sus millonarios premios las reinas

Trágico accidente vial en Godoy Cruz. 

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

La Justicia mendocina condenó y envió a la cárcel al hombre que confesó ser el autor del disparo

El colectivero que mató a una mujer a la salida de un boliche en Guaymallén fue condenado

Por estas horas, se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente

Tragedia en Alta Montaña: un motociclista murió tras un fuerte accidente

La Cámara Baja sancionó los cambios a la ley que regía desde 2010. video

El Congreso reformó la Ley de Glaciares: qué cambia, qué dijeron y cómo votaron los mendocinos