Las Leoncitas golearon a Canadá y brilló la mendocina Luciana Peralta en la Copa Panamericana Jr

Las Leoncitas golearon a Canadá y la mendocina Luciana Peralta dijo presente en el marcador.

La Selección de Hockey sobre Césped de argentina femenina Sub 21, Las Leoncitas , volvió a mostrar todo su poderío en la Copa Panamericana Junior y goleó 8-1 a Canadá en Santiago de Chile , con una actuación contundente que reafirma su candidatura. En un equipo lleno de talento, se destacó la presencia de la mendocina Luciana Peralta , que volvió a ser protagonista.

El partido no comenzó sencillo para Argentina, que recién pudo romper el cero sobre el final del primer cuarto gracias a Chiara Ambrosini . Sin embargo, ese gol fue el inicio de una ráfaga imparable.

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Ambrosini completó un hat-trick en pocos minutos , mientras que la propia Luciana Peralta se sumó al marcador junto a Máxima Duportal , dejando un contundente 5-0 antes del descanso .

En el complemento, el trámite se mantuvo bajo control argentino. Canadá logró descontar a través de Sydney Le , pero la reacción fue inmediata: Ambrosini volvió a marcar, Clarisa Iuicello amplió y Manuela Raimondo selló el 8-1 final.

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Luciana Peralta, presencia mendocina en el gran momento argentino

Dentro de un equipo que funciona en alto nivel, la figura de Luciana Peralta vuelve a tomar protagonismo. La mendocina no solo aportó en el resultado, sino que sigue consolidándose como una pieza importante dentro del plantel.

Su presencia en este torneo internacional no es menor: representa el crecimiento del hockey mendocino y su inserción en la estructura nacional.

En un equipo que combina jerarquía, dinámica y contundencia, Peralta aporta equilibrio y presencia ofensiva, consolidando su lugar en la rotación.

Lo que viene para Las Leoncitas en la Copa Panamericana Jr

Con este resultado, Argentina continúa con puntaje ideal y se perfila como uno de los equipos más fuertes del certamen.

El próximo compromiso será ante Uruguay, el viernes 10 de abril a las 18:00, en un partido clave para seguir afianzando su camino en el torneo.

El equipo dirigido por Juan Martín López mantiene un nivel alto y muestra variantes ofensivas que lo convierten en un rival difícil de frenar.

Preguntas claves del triunfo de Las Leoncitas

Cómo salió Argentina vs Canadá en la Copa Panamericana Junior

Victoria 8-1 de Las Leoncitas con amplio dominio

Quién fue la figura del partido

Chiara Ambrosini con tres goles

Qué hizo la mendocina Luciana Peralta

Marcó un gol y fue parte importante del funcionamiento del equipo

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el torneo

El viernes 10 de abril a las 18:00 ante Uruguay