Las Leoncitas golearon a Canadá y brilló la mendocina Luciana Peralta en la Copa Panamericana Jr

La Selección de Hockey sobre Césped de argentina femenina Sub 21, Las Leoncitas, volvió a mostrar todo su poderío en la Copa Panamericana Junior y goleó 8-1 a Canadá en Santiago de Chile, con una actuación contundente que reafirma su candidatura. En un equipo lleno de talento, se destacó la presencia de la mendocina Luciana Peralta, que volvió a ser protagonista.
Una goleada que se construyó con autoridad
El partido no comenzó sencillo para Argentina, que recién pudo romper el cero sobre el final del primer cuarto gracias a Chiara Ambrosini. Sin embargo, ese gol fue el inicio de una ráfaga imparable.
Ambrosini completó un hat-trick en pocos minutos, mientras que la propia Luciana Peralta se sumó al marcador junto a Máxima Duportal, dejando un contundente 5-0 antes del descanso.
En el complemento, el trámite se mantuvo bajo control argentino. Canadá logró descontar a través de Sydney Le, pero la reacción fue inmediata: Ambrosini volvió a marcar, Clarisa Iuicello amplió y Manuela Raimondo selló el 8-1 final.
Luciana Peralta, presencia mendocina en el gran momento argentino
Dentro de un equipo que funciona en alto nivel, la figura de Luciana Peralta vuelve a tomar protagonismo. La mendocina no solo aportó en el resultado, sino que sigue consolidándose como una pieza importante dentro del plantel.
Su presencia en este torneo internacional no es menor: representa el crecimiento del hockey mendocino y su inserción en la estructura nacional.
En un equipo que combina jerarquía, dinámica y contundencia, Peralta aporta equilibrio y presencia ofensiva, consolidando su lugar en la rotación.
Lo que viene para Las Leoncitas en la Copa Panamericana Jr
Con este resultado, Argentina continúa con puntaje ideal y se perfila como uno de los equipos más fuertes del certamen.
El próximo compromiso será ante Uruguay, el viernes 10 de abril a las 18:00, en un partido clave para seguir afianzando su camino en el torneo.
El equipo dirigido por Juan Martín López mantiene un nivel alto y muestra variantes ofensivas que lo convierten en un rival difícil de frenar.
Preguntas claves del triunfo de Las Leoncitas
Cómo salió Argentina vs Canadá en la Copa Panamericana Junior
Victoria 8-1 de Las Leoncitas con amplio dominio
Quién fue la figura del partido
Chiara Ambrosini con tres goles
Qué hizo la mendocina Luciana Peralta
Marcó un gol y fue parte importante del funcionamiento del equipo