Los Pumas concentran en Londres con tres mendocinos y preparan la gira de noviembre por Europa

Los Pumas, con tres mendocinos en la lista, se reúnen en Londres antes de la gira europea.

Con la presencia de tres jugadores mendocinos , el seleccionado argentino de rugby Los Pumas se concentra en Londres desde el 27 al 29 de octubre , con vistas a la ventana internacional de noviembre , última etapa de competencia en el año calendario.

Juan Martín González, Gonzalo Bertranou y Rodrigo Isgró integran el grupo de 34 convocados por Felipe Contepomi , que buscará cerrar 2025 con una sólida gira europea ante Gales, Escocia e Inglaterra .

El rugby mendocino vuelve a tener una fuerte representación en Los Pumas. Juan Martín González , de enorme presente en Saracens, llega como una de las figuras indiscutidas del equipo. A su vez, el capitán del seleccionado mendocino en el Seven, Rodrigo Isgró , continúa afianzándose en el plantel tras un gran Rugby Championship.

El tercero es Gonzalo Bertranou , uno de los líderes del grupo y voz experimentada en la conducción del juego desde el puesto de medio scrum. Los tres aportan dinámica, carácter y experiencia internacional , elementos clave para el cierre de temporada.

Contepomi mantiene su política de rotación y seguimiento cercano de jugadores, y la elección de Londres como base operativa responde a una cuestión estratégica: la mayoría de los convocados milita en clubes europeos, lo que facilita la logística y la aclimatación.

Una lista con regresos importantes y bajas por lesión

La nómina de 34 jugadores para el camp de Londres marca el regreso de Matías Alemanno, Thomas Gallo y Efraín Elías, tres forwards con pasado reciente en el seleccionado.

En contrapartida, Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi no podrán participar debido a distintas lesiones.

La lista completa incluye nombres de peso como Pablo Matera, Marcos Kremer, Julián Montoya, Guido Petti y Lucio Cinti, además de jóvenes que buscan ganarse un lugar en la gira.

El staff definirá la lista definitiva para los tres partidos internacionales una vez finalizada la concentración en el Reino Unido.

Londres, la base de operaciones del nuevo ciclo de Los Pumas

Desde la llegada de Felipe Contepomi al cargo de head coach, Londres se transformó en un punto habitual de encuentro para el seleccionado. Allí Los Pumas realizaron concentraciones en marzo y agosto, además de haber disputado el amistoso con Sudáfrica que cerró el Rugby Championship.

En esta oportunidad, la ciudad británica vuelve a recibir al equipo para afinar el sistema defensivo, mejorar la transición ataque-defensa y ajustar la estructura de line y scrum antes de la exigente gira de noviembre.

El plantel trabajará tres días intensivos con sesiones tácticas, gimnasio y análisis de video, antes de definir el XV inicial que enfrentará a Gales el 9 de noviembre en Cardiff, Escocia el 16 en Edimburgo y Inglaterra el 23 en Twickenham.

La gira de noviembre: el cierre del año y la mira en 2026

Para Los Pumas, la ventana europea representa algo más que un cierre de calendario: será una oportunidad de consolidar el proyecto Contepomi y evaluar nuevas combinaciones rumbo al 2026.

El equipo argentino viene de cumplir un Rugby Championship competitivo, con victorias resonantes y una evolución en su estructura de juego.

En esta gira, el objetivo será dar continuidad a los jóvenes valores, fortalecer la disciplina y mantener la agresividad en el contacto, sello distintivo del rugby argentino.

Los duelos ante los tres seleccionados del Reino Unido serán también un termómetro de cara al próximo Mundial, con una base de jugadores cada vez más estable y comprometida.