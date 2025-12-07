Los Pumas 7s perdieron la final ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo: repunte enorme y cierre dramático

Moneta , figura clave de Los Pumas 7, anotó dos tries en la final ante Sudáfrica .

Los Pumas 7´s estuvieron muy cerca de coronarse en Ciudad del Cabo , pero cayeron 21-19 ante una poderosa Sudáfrica que reaccionó sobre el cierre. Pese a la derrota, el equipo de Santiago Gómez Cora mostró una mejoría enorme respecto de la etapa anterior en Dubai, donde había terminado último, y volvió a competir de igual a igual contra una de las potencias del circuito.

El partido comenzó con un try de Luciano González Rizzoni, pura potencia, para colocar el 7-0. Sin embargo, un error de manejo derivó en el try de Donavan Don , que igualó el marcador rápidamente.

La reacción argentina no se hizo esperar: una jugada espectacular de González Rizzoni abrió el camino para el try de Marcos “Rayo” Moneta , quien escapó en velocidad para el 14-7 .

Antes del descanso, Sudáfrica tuvo una chance clara, pero un knock-on salvó a la Argentina y mantuvo la ventaja.

El segundo tiempo arrancó mejor aún: Moneta, imparable, corrió desde campo propio en una diagonal fulminante para estirar el marcador a 19-7. Era el mejor momento argentino: presión, tackles efectivos y una velocidad que lastimaba.

El empuje de Sudáfrica, clave para dar vuelta una final que parecía argentina

Pero Sudáfrica jamás resigna. El debutante Sonwabo Sokoyi aprovechó una pelota suelta y apoyó para descontar a 19-14.

Sobre el final, el local apretó con su clásico empuje físico y encontró el try de Christie Grobbelaar, convertido luego por Ricardo Duarttee, para sellar el 21-19 definitivo ante su gente.

Más allá del resultado, los Pumas 7s mostraron un nivel altísimo, recuperaron intensidad, juego y confianza, y cerraron una gran actuación en una de las plazas más difíciles del circuito.