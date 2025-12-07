7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
igual vale

Los Pumas 7s perdieron la final ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo: repunte enorme y cierre dramático

Los Pumas 7s cayeron 21-19 ante Sudáfrica en la final del Seven de Ciudad del Cabo, pero mostraron una gran recuperación. Leé cómo fue la final.

Moneta, figura clave de Los Pumas 7, anotó dos tries en la final ante Sudáfrica.

Moneta, figura clave de Los Pumas 7, anotó dos tries en la final ante Sudáfrica.

Por Sitio Andino Deportes

Los Pumas 7´s estuvieron muy cerca de coronarse en Ciudad del Cabo, pero cayeron 21-19 ante una poderosa Sudáfrica que reaccionó sobre el cierre. Pese a la derrota, el equipo de Santiago Gómez Cora mostró una mejoría enorme respecto de la etapa anterior en Dubai, donde había terminado último, y volvió a competir de igual a igual contra una de las potencias del circuito.

Lee además
Los Pumas compartirán el Grupo C con Fiji, España y Canadá en Australia 2027.
panorama completo

Sorteo del Mundial 2027: Los Pumas quedaron en el Grupo C y ya conocen a sus rivales directos
Los Pumas serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027 en Sídney.
ilusión

Los Pumas en el sorteo del Mundial 2027: fecha, hora y cómo quedaron los bombos del rugby internacional

La reacción argentina no se hizo esperar: una jugada espectacular de González Rizzoni abrió el camino para el try de Marcos “Rayo” Moneta, quien escapó en velocidad para el 14-7.

Antes del descanso, Sudáfrica tuvo una chance clara, pero un knock-on salvó a la Argentina y mantuvo la ventaja.

El segundo tiempo arrancó mejor aún: Moneta, imparable, corrió desde campo propio en una diagonal fulminante para estirar el marcador a 19-7. Era el mejor momento argentino: presión, tackles efectivos y una velocidad que lastimaba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/1997684823885058505&partner=&hide_thread=false

El empuje de Sudáfrica, clave para dar vuelta una final que parecía argentina

Pero Sudáfrica jamás resigna. El debutante Sonwabo Sokoyi aprovechó una pelota suelta y apoyó para descontar a 19-14.

Sobre el final, el local apretó con su clásico empuje físico y encontró el try de Christie Grobbelaar, convertido luego por Ricardo Duarttee, para sellar el 21-19 definitivo ante su gente.

Más allá del resultado, los Pumas 7s mostraron un nivel altísimo, recuperaron intensidad, juego y confianza, y cerraron una gran actuación en una de las plazas más difíciles del circuito.

Temas
Seguí leyendo

Agustín Canapino campeón del Turismo Carretera 2025: el Titán logró su quinto título y quedó a uno de Traverso

Franco Colapinto cerró último en Abu Dhabi: qué pasó con Alpine y cómo termina su temporada 2025

Lando Norris se consagró campeón del mundo en la Fórmula 1

Claudio "Chiqui" Tapia, reunión en la Casa Blanca antes del Mundial 2026 ¿Y con Trump?

El Handball cayó ante Francia en el Mundial, pero la mendocina Ayelén García se destacó y ahora van por Túnez

Las Leoncitas avanzan en el Mundial con tres goles mendocinos: goleada, punta del grupo y ahora Alemania

Este domingo se corre una nueva edición de la Media Maratón del Hospital Malargüe

Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera

LO QUE SE LEE AHORA
Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera.
Gran premio

Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública
Grave

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina
Sabor local

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado
Peligroso

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado

Te Puede Interesar

Se cumplen diez años de gestión radical en Mendoza.
recorrido

La era Cornejo–Suarez–Cornejo: una década de gobiernos radicales en Mendoza

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Por Facundo La Rosa
Javier Mieli ante una buenoa cosecha de dólares y viento de cola para 2026
Buena cosecha

Dólares 2026: El viento de cola y una nueva oportunidad para la economía de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez