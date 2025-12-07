Los Pumas 7s perdieron la final ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo: repunte enorme y cierre dramático

Los Pumas 7´s estuvieron muy cerca de coronarse en Ciudad del Cabo, pero cayeron 21-19 ante una poderosa Sudáfrica que reaccionó sobre el cierre. Pese a la derrota, el equipo de Santiago Gómez Cora mostró una mejoría enorme respecto de la etapa anterior en Dubai, donde había terminado último, y volvió a competir de igual a igual contra una de las potencias del circuito.
La reacción argentina no se hizo esperar: una jugada espectacular de González Rizzoni abrió el camino para el try de Marcos “Rayo” Moneta, quien escapó en velocidad para el 14-7.
Antes del descanso, Sudáfrica tuvo una chance clara, pero un knock-on salvó a la Argentina y mantuvo la ventaja.
El segundo tiempo arrancó mejor aún: Moneta, imparable, corrió desde campo propio en una diagonal fulminante para estirar el marcador a 19-7. Era el mejor momento argentino: presión, tackles efectivos y una velocidad que lastimaba.