Lo eliminaron a Simeone otra vez y pegó duro: "Tampoco para pedir perdón"

Y continuó: “en el fútbol a veces atraviesas situaciones en las que el rival es superior, pero en el segundo tiempo competimos muy bien y pudimos llegar al empate. No me esperaba jugar todo el partido como el segundo tiempo, jugamos ante un gran rival y tenemos que aceptar el lugar que tenemos” .

En tanto, el último mes, mas precisamente desde el 12 marzo, fue cuesta arriba para los dirigidos por el DT argentino, quienes solamente consiguieron un triunfo, frente a su clásico de Madrid (que no sirvió de mucho ya que fue la Champions y quedaron eliminados), en los últimos seis partidos.

Sin embargo, Simeone se mostró optimista y destacó el rendimiento de su equipo a pesar de los resultados adversos.

Sobre lo que se viene para el Club Atlético de Madrid

“El equipo está compitiendo muy bien, vamos a seguir compitiendo de la misma manera, con el mismo trabajo que estamos haciendo y focalizarnos en la Liga y desde el viernes nos focalizaremos en el Sevilla”, aseguró.

Por último, el director técnico albiceleste y ex mediocampista se mostró contundente ante la comparación sobre los otros “grandes” del fútbol español en el último tiempo.

“No tengo dudas de que el club es crecimiento puro, hemos traído grandes jugadores que están rindiendo a un alto nivel. Estamos compitiendo bien en Champions, en Liga y en Copa, no me muevo de esto que comento”, concluyó.