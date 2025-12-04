#Taboola
4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Lionel Messi antes del sorteo del Mundial 2026: sus charlas con Scaloni, la ilusión y un mensaje rutilante

El rosarino Lionel Messi habló del Mundial 2026, su relación con Lionel Scaloni y las chances de la Selección de fútbol de Argentina.

El capitán Lionel Messi analizó el presente del equipo y dejó definiciones clave rumbo a 2026.

En la previa del sorteo del Mundial 2026, Lionel Messi abrió su corazón en una entrevista cargada de autocrítica, emoción e ilusión. Habló de su vínculo con Scaloni, del presente de la Selección, de los líderes del plantel y de su preparación para lo que podría ser su último Mundial.

Lionel Messi y la Selección: el presente del grupo, las chances en 2026 y su relación con Scaloni

Messi destacó la fortaleza competitiva de la Argentina campeona del mundo: “Este grupo siempre deja todo. En un Mundial cualquier detalle te deja afuera”. Reconoció que llegar como campeón agrega presión: “Todos te quieren ganar. Qatar alivió una mochila enorme, pero no te garantiza nada”.

Sobre Scaloni, fue contundente: “Tenemos una confianza enorme. Él siempre me dice que quiere que esté, desde el lugar que me toque”. También valoró la unión del plantel: “La ilusión y las ganas son las mismas. Hay muchos chicos ganadores y eso se nota”.

Los líderes del vestuario, la influencia de Paredes y De Paul, y el impacto de Boca en su mirada

Messi habló con afecto de dos de sus socios futbolísticos más cercanos: “De Paul y Paredes son insoportables para competir, peores que yo. Pero afuera son dos pibes extraordinarios”. Para él, esa intensidad es parte clave del ADN ganador del equipo.

Sobre el presente de Paredes en Boca, no dudó: “Le dio un cambio enorme al equipo: orden, juego, personalidad. Está feliz y eso se nota”. Y remarcó que ese nivel es positivo también para la Selección.

Su futuro, la MLS, los recuerdos que lo emocionan y la posibilidad de jugar su último Mundial

Messi no confirmó su presencia en 2026, pero dejó abierta la puerta: “Ojalá pueda estar. Me sentí muy bien este año y voy día a día”. Reconoció que la MLS es más exigente de lo que se cree: “Muchos viajes, mucha intensidad, pero la disfruté”.

También se emocionó al ver videos inéditos de su infancia y recordó su paso por Grandoli: “Era tímido afuera, pero en la cancha me transformaba. Pasé hace poco por el club y me llenó de recuerdos hermosos”. Finalmente, habló de la vida y de quién es fuera del fútbol: “La familia sufrió más que yo en los momentos duros. Yo vivo una vida normal. Lo que más disfruto es pasar las Fiestas en Rosario”.

