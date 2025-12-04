Lionel Messi antes del sorteo del Mundial 2026: sus charlas con Scaloni, la ilusión y un mensaje rutilante

En la previa del sorteo del Mundial 2026, Lionel Messi abrió su corazón en una entrevista cargada de autocrítica, emoción e ilusión. Habló de su vínculo con Scaloni, del presente de la Selección, de los líderes del plantel y de su preparación para lo que podría ser su último Mundial.
Lionel Messi y la Selección: el presente del grupo, las chances en 2026 y su relación con Scaloni
Messi destacó la fortaleza competitiva de la Argentina campeona del mundo: “Este grupo siempre deja todo. En un Mundial cualquier detalle te deja afuera”. Reconoció que llegar como campeón agrega presión: “Todos te quieren ganar. Qatar alivió una mochila enorme, pero no te garantiza nada”.
Sobre Scaloni, fue contundente: “Tenemos una confianza enorme. Él siempre me dice que quiere que esté, desde el lugar que me toque”. También valoró la unión del plantel: “La ilusión y las ganas son las mismas. Hay muchos chicos ganadores y eso se nota”.
Sobre el presente de Paredes en Boca, no dudó: “Le dio un cambio enorme al equipo: orden, juego, personalidad. Está feliz y eso se nota”. Y remarcó que ese nivel es positivo también para la Selección.
Su futuro, la MLS, los recuerdos que lo emocionan y la posibilidad de jugar su último Mundial
Messi no confirmó su presencia en 2026, pero dejó abierta la puerta: “Ojalá pueda estar. Me sentí muy bien este año y voy día a día”. Reconoció que la MLS es más exigente de lo que se cree: “Muchos viajes, mucha intensidad, pero la disfruté”.
También se emocionó al ver videos inéditos de su infancia y recordó su paso por Grandoli: “Era tímido afuera, pero en la cancha me transformaba. Pasé hace poco por el club y me llenó de recuerdos hermosos”. Finalmente, habló de la vida y de quién es fuera del fútbol: “La familia sufrió más que yo en los momentos duros. Yo vivo una vida normal. Lo que más disfruto es pasar las Fiestas en Rosario”.