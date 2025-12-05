Lionel Scaloni analizó a los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni habló tras el sorteo y valoró el grupo, las sedes y el desafío que viene para el campeón del mundo.

La Selección de fútbol de Argentina ya conoce su camino en el Mundial 2026: integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en una zona inédita que abre múltiples escenarios. Tras el sorteo en Washington D.C., Lionel Scaloni dejó sus primeras sensaciones, habló del valor de la logística y analizó a cada rival.

Qué dijo Lionel Scaloni Tras el sorteo, Lionel Scaloni se mostró emocionado por volver a sostener la Copa del Mundo en el escenario principal. “Fue muy lindo recordar ese momento y espero que la gente lo haya disfrutado, porque venimos como los vigentes campeones”, expresó, aún conmovido por haber levantado nuevamente el trofeo. Incluso comentó el protocolo que sorprendió a muchos: “No te permiten tocarla con las manos, por eso los guantes”.

Ya metido en el análisis del sorteo, el DT reconoció que los nervios aparecieron en el instante clave: “Ayer decía que no estaba nervioso, pero hoy sí, cuando estás esperando las bolillas, siempre estás atento”. Sobre el Grupo J, fue contundente: “Argelia es un buen equipo, de mucha presión, que nutre el fútbol francés. Austria es un rival difícil y Jordania, aunque el más desconocido, llegó acá por mérito propio. No damos nada por descontado”.

Mirando hacia adelante, Scaloni habló del estado físico del plantel: “Ojalá los jugadores puedan llegar al ciento por ciento”, y también puso el foco en un tema que generó debate entre los entrenadores del torneo: “Hay que ver los horarios de los partidos por el calor”.

Segundo partido: Dallas Stadium — Lunes 22 de junio

