Lionel Scaloni analizó a los rivales de Argentina en el Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina ya conoce su camino en el Mundial 2026: integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en una zona inédita que abre múltiples escenarios. Tras el sorteo en Washington D.C., Lionel Scaloni dejó sus primeras sensaciones, habló del valor de la logística y analizó a cada rival.
Qué dijo Lionel Scaloni
Tras el sorteo, Lionel Scaloni se mostró emocionado por volver a sostener la Copa del Mundo en el escenario principal. “Fue muy lindo recordar ese momento y espero que la gente lo haya disfrutado, porque venimos como los vigentes campeones”, expresó, aún conmovido por haber levantado nuevamente el trofeo. Incluso comentó el protocolo que sorprendió a muchos: “No te permiten tocarla con las manos, por eso los guantes”.
Mirando hacia adelante, Scaloni habló del estado físico del plantel: “Ojalá los jugadores puedan llegar al ciento por ciento”, y también puso el foco en un tema que generó debate entre los entrenadores del torneo: “Hay que ver los horarios de los partidos por el calor”.
Finalmente, dejó un mensaje que refleja la identidad de su ciclo: “Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que espera nuestra gente de nosotros”. Y cerró con un tono de serenidad y compromiso: “Vamos a dar el máximo, igual que en el último Mundial”.