Lionel Scaloni analizó a los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Con bajo perfil, el entrenador de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, se pronuncio con lo acontecido en el sorteo del Mundial. Mirá qué dijo.

Lionel Scaloni habló tras el sorteo y valoró el grupo, las sedes y el desafío que viene para el campeón del mundo.

Lionel Scaloni habló tras el sorteo y valoró el grupo, las sedes y el desafío que viene para el campeón del mundo.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina ya conoce su camino en el Mundial 2026: integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en una zona inédita que abre múltiples escenarios. Tras el sorteo en Washington D.C., Lionel Scaloni dejó sus primeras sensaciones, habló del valor de la logística y analizó a cada rival.

Qué dijo Lionel Scaloni

Tras el sorteo, Lionel Scaloni se mostró emocionado por volver a sostener la Copa del Mundo en el escenario principal. “Fue muy lindo recordar ese momento y espero que la gente lo haya disfrutado, porque venimos como los vigentes campeones”, expresó, aún conmovido por haber levantado nuevamente el trofeo. Incluso comentó el protocolo que sorprendió a muchos: “No te permiten tocarla con las manos, por eso los guantes”.

Mirando hacia adelante, Scaloni habló del estado físico del plantel: “Ojalá los jugadores puedan llegar al ciento por ciento”, y también puso el foco en un tema que generó debate entre los entrenadores del torneo: “Hay que ver los horarios de los partidos por el calor”.

Finalmente, dejó un mensaje que refleja la identidad de su ciclo: “Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que espera nuestra gente de nosotros”. Y cerró con un tono de serenidad y compromiso: “Vamos a dar el máximo, igual que en el último Mundial”.

La nota de Lionel Scaloni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/teleferosario/status/1997032535667167580&partner=&hide_thread=false

Las sedes del Grupo J: un calendario favorable para Argentina

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, Argentina disputará sus tres partidos en el centro de Estados Unidos, evitando los viajes a Canadá y México:

  • Primer partido: Kansas City Stadium — Martes 16 de junio

  • Segundo partido: Dallas Stadium — Lunes 22 de junio

  • Tercer partido: Dallas Stadium — Sábado 27 de junio

Dos partidos en Dallas significan una “ventaja logística” que permitirá reducir desgaste, estabilizar la preparación y aprovechar el moderno AT&T Stadium.

Todos los grupos del Mundial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1997024093938553312&partner=&hide_thread=false

