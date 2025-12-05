Lionel Scaloni, antes del sorteo del Mundial 2026: qué decisión tomará Messi y cómo impacta en la Selección

Lionel Scaloni llegó a Washington y habló de Messi, del sorteo y de un Mundial 2026 “muy complicado”.

En la previa del sorteo del Mundial 2026 , Lionel Scaloni llegó a Washington y dejó una frase que encendió la expectativa: “Messi tomará la mejor decisión para él y para la Selección” . El DT argentino mostró calma, recordó la locura previa a Qatar 2022 y admitió que se vienen meses exigentes .

Scaloni arribó a la capital estadounidense en la noche del jueves, a solo horas del sorteo que definirá los grupos del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá . Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el DT contó que se enteró “hace un rato” que ingresará a la ceremonia con la Copa del Mundo , un gesto que calificó como “una alegría enorme” .

con todo Messi antes del sorteo del Mundial 2026: sus charlas con Scaloni, la ilusión y un mensaje que ilusiona

El sorteo se realizará este viernes en el Centro John F. Kennedy, desde las 14:00 (horario argentino). A diferencia de lo que vivió antes del Mundial pasado, el entrenador se mostró más distendido y aseguró estar “un poco más tranquilo” , aunque reconoció que después del sorteo “va a ser igual que en el anterior” , con análisis, cuentas y escenarios.

“En el anterior estábamos haciendo muchas más cuentas”, recordó el técnico oriundo de Pujato, quien admitió que aquellas proyecciones “no se dieron” . Aun así, remarcó que para tener un buen torneo “hay que enfrentar a los mejores” , y definió a la próxima Copa del Mundo como “un Mundial difícil” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1996628774436397274&partner=&hide_thread=false Lionel Scaloni va a entrar con la Copa del Mundo al sorteo. pic.twitter.com/zi1NFrTZBg — Gastón Edul (@gastonedul) December 4, 2025

Lionel Messi, seis meses por delante y una decisión clave

Sobre el futuro de Lionel Messi, Scaloni fue claro: “Es maduro como para tomar la mejor decisión”. Afirmó que confía en que el capitán hará lo que sienta mejor para él y para la Selección, y recordó que, aunque parezca que la Copa ya está encima, “seis meses son muchos” para terminar de definir dónde estará jugando el astro argentino.

“El equipo está bien, sigue batallando y luchando como si no se hubiera ganado nada”, afirmó, destacando la mentalidad del plantel campeón del mundo y bicampeón de América. En ese escenario, la elección de Messi será determinante pero no urgentes: “Él decidirá y nos acompañará”, dijo.

Rivales, reglas nuevas y un sorteo que preocupa a Lionel Scaloni

Scaloni también habló de las limitaciones del sorteo. Con la nueva regla de FIFA basada en el ranking, Argentina no podrá cruzarse con España hasta la final, y recién podría enfrentar a Francia o Inglaterra en semifinales. Igual, el técnico avisó que no se trata solo de esas potencias: “Hay muchos equipos buenos, no son solo esos cuatro”.

El DT recordó que los rivales fuertes suelen aparecer desde los cuartos de final, por lo que el camino será exigente sin importar el cuadro. También se refirió a la Finalissima, aún sin confirmación: dijo no tener novedades y que viajó con Luis de la Fuente, entrenador de España, quien “tampoco tiene confirmación absoluta”. Para Scaloni, “se podía haber jugado antes”.

Otro punto que le generó inquietud fue el horario de los partidos del Mundial: “Pensando en lo que fue el Mundial de Clubes, puede llegar a preocupar. El espectáculo, con este calor, se complica”, expresó con honestidad.