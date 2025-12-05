5 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Messi y el Mundial 2026: la condición que impuso para jugar y cómo afecta su preparación física

Lionel Messi quiere jugar el duro Mundial 2026, pero advirtió que irá solo si llega pleno físicamente. Qué dijo sobre la MLS y su autoexigencia.

Messi dejó en claro que jugará el Mundial 2026 solo si puede rendir al nivel que él mismo se exige.



Por Sitio Andino Deportes

El capitán Lionel Messi dejó claro hace algunas semanas que pretende jugar el Mundial 2026, aunque advirtió que solo lo hará si llega en las condiciones adecuadas. El jugador de la Selección de fútbol de Argentina, hoy en Inter Miami, sostuvo que su presencia en la próxima Copa del Mundo dependerá de cómo evolucione físicamente en los meses previos al torneo, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

En una entrevista con el Diario SPORT, recopilada por la Agencia Noticias Argentinas, Messi reconoció que la idea de disputar su sexto Mundial lo entusiasma, pero mantuvo su postura cautelosa sobre la decisión final.

“El Mundial y jugar con la Selección es especial, más después de haberlo ganado. No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, afirmó sin rodeos, dejando claro que no forzará su presencia por simple deseo personal.

El desafío físico y el rol de la MLS rumbo a 2026

El rosarino explicó un punto clave de su preparación: el calendario de la MLS, distinto al europeo, podría influir en su puesta a punto. “La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos antes de llegar al Mundial. Es cuestión de ver en el día a día si estoy bien físicamente para estar como a mí me gustaría y poder participar”, señaló.

A pesar de ese condicionante, Messi sostuvo que la ilusión sigue intacta, aunque evitó cualquier certeza: “También soy consciente de que es un Mundial, es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo voy a llevar día a día”.

Autoexigencia intacta: la mentalidad que no cambia

Messi también habló sobre su autoexigencia, un rasgo que —según él— no disminuyó con el paso del tiempo ni con el lugar que ocupa hoy en su carrera. Aseguró que su forma de vivir el fútbol es la misma de siempre y que su mentalidad competitiva sigue intacta.

“Es lo que hice toda mi vida de chiquito, lo que me apasiona y lo que me gusta: jugar al fútbol y competir. No me gusta perder a nada, cada vez que entro a una cancha es para ganar o intentarlo. Era el desafío mío y de los chicos que jugaron”, expresó.

