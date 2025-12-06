6 de diciembre de 2025
Franco Colapinto rumbo al GP de Abu Dabi: así le fue en la pista

Franco Colapinto volvió a la acción en la Fórmula 1 en el GP de Abu Dabi y vivió una jornada decisiva. Conocé todos los detalles de su rendimiento.

Este sábado, Franco Colapinto volvió a la acción en la práctica libre 3 del Gran Premio de Abu Dabi. Tras una jornada con altibajos, el piloto argentino se exigió al máximo para intentar revertir sus últimos resultados. A continuación, todos los detalles.

Franco Colapinto en la práctica libre 3 del GP de Abu Dabi: resultados

Según se pudo observar en la transmisión oficial, Franco Colapinto finalizó la práctica libre en la 19° posición, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hizo en el 17° lugar.

Buenas y malas

El piloto argentino tuvo un rendimiento de mayor a menor. En los primeros minutos mostró un ritmo competitivo y logró ubicarse momentáneamente en la quinta posición, pero con el avance de la sesión no pudo sostener ese desempeño y fue perdiendo lugares hasta quedar en el fondo del clasificador.

En tanto, George Russell (Mercedes) se quedó con el mejor tiempo de la tanda, consolidándose como uno de los principales candidatos a obtener la pole position en la clasificación que se disputará a las 11 de la mañana.

Gran Premio de Abu Dabi F1 2025: horarios y cronograma

Sábado 6 de diciembre

  • Clasificación - 11:00 a 12:00

Domingo 7 diciembre

  • Carrera - 10:00

Todas las personas interesadas en seguir en vivo el GP de Abu Dabi tienen varias opciones. Pueden hacerlo a través de la plataforma de streaming Disney+ o bien optar por F1 TV, el servicio oficial de transmisión de la Fórmula 1. Si querés seguir de cerca cada paso de Franco Colapinto en la Fórmula 1, no te pierdas ninguna novedad: hacé clic aquí y accedé a la información más completa.

