Franco Colapinto en el GP de Abu Dabi: así fue su desempeño en las prácticas libres

Este viernes, Franco Colapinto tuvo acción en la Fórmula 1 durante las prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi . En esta nota te contamos en detalle cómo fue su desempeño en cada sesión y los momentos más destacados de la jornada.

Durante la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dabi, Franco Colapinto sorprendió con una actuación destacada, logrando ubicarse en la décima posición . Su compañero de pista, Paul Aron (quien reemplazó a Pierre Gasly en Alpine), finalizó decimotercero , mostrando un desempeño más discreto.

En esta primera tanda de entrenamientos, Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, registró el mejor tiempo de la sesión. El británico tiene la oportunidad de consagrarse campeón este fin de semana si logra terminar al menos en el podio, lo que mantiene la expectativa de cara a la definición del título.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), principal rival de Norris, quedó muy cerca, finalizando en segunda posición , a apenas ocho milésimas del tiempo del británico.

Segunda práctica del GP de Abu Dabi: el rendimiento de Colapinto

En la segunda práctica libre del GP de Abu Dabi, el rendimiento de Franco Colapinto mostró altibajos. A diferencia de la sesión anterior, en esta ocasión el piloto argentino finalizó en la posición 19, mientras que Pierre Gasly, quien regresó a su asiento en Alpine, cerró la clasificación como último.

El viento, que sopló con ráfagas durante gran parte de la sesión, complicó las condiciones de pista. A pesar de sus esfuerzos por repetir el destacado desempeño de la primera práctica, Colapinto no logró escalar posiciones y se encontró con dificultades para mantener el ritmo de los líderes.

Gran Premio de Abu Dabi F1 2025: horarios y cronograma

Sábado 6 de diciembre

Carrera Sprint - 07:30 a 08:30

Clasificación - 11:00 a 12:00

Domingo 7 diciembre

Carrera - 10:00

Todas las personas interesadas en seguir en vivo el GP de Abu Dabi tienen varias opciones. Pueden hacerlo a través de la plataforma de streaming Disney+ o bien optar por F1 TV, el servicio oficial de transmisión de la Fórmula 1.