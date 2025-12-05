Franco Colapinto, tras un viernes caótico en Abu Dabi: la frase que expuso el peor momento de Alpine

Franco Colapinto terminó desconcertado tras un fuerte contraste entre la FP1 y la FP2 en Abu Dabi.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su frustración luego de las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 y sentenció: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos” .

Colapinto, que este año no pudo sumar puntos en el campeonato de Fórmula 1, había tenido una sólida actuación en la práctica libre 1 , donde finalizó 10°, aunque todo se vino abajo en la segunda sesión, donde terminó penúltimo , solo por delante de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly .

El argentino había arrancado el día con ilusión, tras ese 10° lugar en la FP1 que parecía abrir un panorama alentador. Sin embargo, en la segunda sesión de entrenamientos , todos los equipos mejoraron notablemente sus registros, mientras que los pilotos de Alpine quedaron sin respuestas y finalizaron en las últimas dos posiciones.

Consultado sobre la abrupta caída de rendimiento, Colapinto admitió que “es muy raro porque en la FP1 estuvimos muy cerca” , y remarcó nuevamente: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto” . Aun así, el piloto argentino buscó mirar hacia adelante y destacó: “Hay que trabajar para mañana. Dentro de todo me sentí mejor con el auto, que es lo más importante” .

Un cierre de temporada dramático para Alpine y decisivo para el título

El GP de Abu Dabi corresponde a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1, donde este domingo se definirá si el campeón es el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) o el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Norris llega como el máximo candidato: le saca 12 puntos a Verstappen y le alcanza con subirse al podio para consagrarse.

El peor año de Franco Colapinto en F1 y la estadística que lo marcó

El 2025 fue una pesadilla para Colapinto. Tras disputar 17 carreras (se perdió las primeras seis porque el titular era Jack Doohan), no pudo sumar puntos. Su mejor resultado fue un 11° puesto en Países Bajos, donde quedó a un paso de la zona puntuable.

Aun así, su adaptación, su constancia y su presencia estable en la F1 mantienen la expectativa sobre su futuro deportivo.

Gran Premio de Abu Dabi F1 2025: horarios y cronograma

Sábado 6 de diciembre

Carrera Sprint - 07:30 a 08:30

Clasificación - 11:00 a 12:00

Domingo 7 diciembre