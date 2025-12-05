Calendario del GP de Abu Dabi con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver la última fecha de la F1

La Fórmula 1 disputa este fin de semana su última fecha de la temporada 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi, con la presencia del argentino Franco Colapinto, ratificado recientemente por Alpine. La definición del campeonato y un nuevo desafío para el piloto nacional se combinan en un cierre vibrante en el Circuito Yas Marina.
Franco Colapinto en Abu Dabi: un cierre de temporada con expectativas renovadas
Tras su correcta actuación en Qatar, donde terminó 14° pese a inconvenientes mecánicos, Colapinto vuelve a tener una nueva chance en Alpine, equipo que lo confirmó para seguir compitiendo. Su rendimiento será uno de los focos para los fanáticos argentinos en la última cita del calendario.