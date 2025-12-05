Calendario del GP de Abu Dabi con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver la última fecha de la F1

Franco Colapinto correrá la última fecha del Mundial con Alpine en Yas Marina.

La Fórmula 1 disputa este fin de semana su última fecha de la temporada 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi , con la presencia del argentino Franco Colapinto , ratificado recientemente por Alpine . La definición del campeonato y un nuevo desafío para el piloto nacional se combinan en un cierre vibrante en el Circuito Yas Marina.

Tras su correcta actuación en Qatar, donde terminó 14° pese a inconvenientes mecánicos, Colapinto vuelve a tener una nueva chance en Alpine , equipo que lo confirmó para seguir compitiendo. Su rendimiento será uno de los focos para los fanáticos argentinos en la última cita del calendario.

Mientras tanto, la lucha por el título llega al límite: Lando Norris lidera la clasificación, con Oscar Piastri y Max Verstappen acechando en una definición que promete tensión hasta el final.

El fin de semana en Yas Marina tendrá el siguiente cronograma:

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 06.30 a 07.30

Práctica Libre 2: 10.00 a 11.00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 07.00 a 08.00

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10.00

Cómo ver en vivo el GP de Abu Dabi desde Argentina

El Gran Premio podrá verse en vivo a través de Disney+, que transmite toda la temporada de Fórmula 1 en el país.

Existe también la opción de F1 TV, la plataforma oficial del campeonato, que ofrece múltiples cámaras, radios de pilotos y contenido exclusivo.

De manera adicional, es posible que Fox Sports emita el evento, aunque aún no fue confirmado.