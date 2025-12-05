Cómo juega Argelia, el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Argelia será el primer rival de la Selección de fútbol de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, y llega a la cita tras una clasificación impecable: ganó 3-0 a Somalia en Orán, cerró invicta las eliminatorias africanas y regresará a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia.
Argelia selló su pasaje al Mundial el 9 de octubre de 2025, con una victoria contundente por 3-0 ante Somalia. Hubo doblete de Mohamed Amoura y un gol del histórico Riyad Mahrez, capitán y símbolo del equipo. Ese triunfo cerró una campaña perfecta en el Grupo G y aseguró su quinta participación mundialista.
Peso continental e historia mundialista de Argelia
Argelia es una potencia africana:
Campeón de la Copa Africana de Naciones en 1990 y 2019.
Campeón de la FIFA Arab Cup 2021.
A nivel mundial, participó en 1982, 1986, 2010 y 2014. Su mayor logro fue alcanzar los octavos de final en 2014, donde exigió al futuro campeón Alemania.
Qué significa para Argelia compartir el Grupo J
Argentina llega como campeona del mundo, con jerarquía y un plantel consolidado.
Austria representa un desafío táctico europeo, con presión alta y disciplina.
Jordania aporta sorpresa, energía y su debut histórico en la Copa.
En este contexto, Argelia aparece como el equipo africano que puede dar pelea, sostener la intensidad, incomodar desde la presión y proponer un fútbol directo capaz de generar daños en cualquier momento.