Cómo juega Argelia, el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argelia clasificó invicta y regresa a una Copa del Mundo con una base sólida y figuras consolidadas.

La Selección de Argelia será el primer rival de la Selección de fútbol de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 , y llega a la cita tras una clasificación impecable: ganó 3-0 a Somalia en Orán, cerró invicta las eliminatorias africanas y regresará a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia .

Argelia selló su pasaje al Mundial el 9 de octubre de 2025 , con una victoria contundente por 3-0 ante Somalia. Hubo doblete de Mohamed Amoura y un gol del histórico Riyad Mahrez , capitán y símbolo del equipo. Ese triunfo cerró una campaña perfecta en el Grupo G y aseguró su quinta participación mundialista.

Los “Fennecs” vuelven así a la elite tras perderse los torneos de 2018 y 2022. La última vez que participaron, en Brasil 2014 , alcanzaron los octavos de final , quedando en la historia por su actuación ante Alemania.

Bajo la conducción del técnico Vladimir Petkovi , Argelia construyó una identidad que combina:

Buen pie en la elaboración , sin resignar presión.

Solidez defensiva , con referentes como Ramy Bensebaini y Aïssa Mandi .

Transiciones rápidas , utilizando la velocidad y los movimientos profundos de sus delanteros.

Ataque coordinado, con amplitud y verticalidad.

Este equilibrio táctico permitió sostener partidos complejos y aprovechar momentos claves, un rasgo que suele distinguir a las selecciones africanas más competitivas.

Figuras de Argelia: Mahrez, Amoura y los nombres que sostienen la ilusión

Riyad Mahrez – El líder absoluto

A sus 34 años, el ex Manchester City continúa siendo el alma del equipo. Su jerarquía, lectura del juego y pegada fina lo mantienen como un arma diferencial en partidos cerrados.

Mohamed Amoura – El goleador del nuevo ciclo

El delantero del Wolfsburgo fue una de las grandes apariciones del proceso clasificatorio, con presencia, movilidad y eficacia para definir.

La base defensiva

Con futbolistas consolidados en Europa, Argelia presenta una zaga difícil de quebrar, sostén fundamental para competir en un grupo exigente como el J.

Así quedó conformado el Grupo J, donde la Selección Argentina iniciará su sueño hacia la cuarta

Peso continental e historia mundialista de Argelia

Argelia es una potencia africana:

Campeón de la Copa Africana de Naciones en 1990 y 2019 .

Campeón de la FIFA Arab Cup 2021.

A nivel mundial, participó en 1982, 1986, 2010 y 2014. Su mayor logro fue alcanzar los octavos de final en 2014, donde exigió al futuro campeón Alemania.

Qué significa para Argelia compartir el Grupo J

Argentina llega como campeona del mundo, con jerarquía y un plantel consolidado.

Austria representa un desafío táctico europeo, con presión alta y disciplina.

Jordania aporta sorpresa, energía y su debut histórico en la Copa.

En este contexto, Argelia aparece como el equipo africano que puede dar pelea, sostener la intensidad, incomodar desde la presión y proponer un fútbol directo capaz de generar daños en cualquier momento.