5 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El posible camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026: rivales, cruces y escenarios del cuadro

Tras el sorteo, la Selección de fútbol de Argentina conoce su zona y los posibles cruces del duro Mundial 2026. Repasá todos los escenarios.

Argentina lidera el Grupo J y ya analiza un camino que podría incluir rivales de jerarquía desde el inicio de los playoffs del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina ya conoce su recorrido potencial en el Mundial 2026, tras quedar ubicada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. A partir del sorteo realizado en Washington D.C., es posible trazar un escenario lógico del cuadro eliminatorio, que anticipa cruces exigentes desde los 16avos de final.

Los escenarios del Grupo J del Mundial 2026: qué pasa si Argentina clasifica 1°, 2° o 3°

El nuevo formato de 48 selecciones habilita tres vías posibles para avanzar a los playoffs:

  • Si Argentina es 1°, enfrentará al 2° del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

  • Si termina 2°, chocará contra el ganador de la misma zona H, es decir, con uno de los candidatos más potentes del torneo.

  • Si clasifica como uno de los mejores 3°, podría cruzarse con los líderes de los grupos D, G, L, B o K, en un abanico de opciones que incluye rivales de perfiles muy distintos.

El Grupo J se jugará en Kansas City y Dallas, una logística favorable que permitirá reducir desgaste y sostener ritmos de recuperación más estables.

16avos de final

Rival: 2° del Grupo H → España o Uruguay son los candidatos naturales.

Sería un cruce prematuro de altísima dificultad para un campeón vigente.

Octavos de final

Argentina podría enfrentarse al ganador del duelo entre los segundos del Grupo D y del Grupo G.

Los equipos que aparecen aquí son:

  • Paraguay o Australia (Grupo D)

  • Egipto o Irán (Grupo G)

Dos selecciones de perfil físico y de juego directo, que suelen complicar a los equipos técnicos.

image

Cuartos de final

El rival más probable surge del Grupo B o K:

  • Portugal, favorito a dominar su zona junto a Colombia.

  • Suiza o Canadá, protagonistas de la lucha por el Grupo B junto a Catar y el ganador del repechaje europeo.

Portugal —con Cristiano aún vigente o en una transición hacia una nueva figura— aparece como uno de los cruces más duros para esta instancia.

Semifinales

En la parte alta del cuadro coinciden tres potencias:

  • Brasil

  • Inglaterra

  • Argentina

Si los tres ganan sus grupos, una semifinal Argentina–Brasil o Argentina–Inglaterra sería el choque estelar del torneo.

Final

Del otro lado del cuadro estarán los dominadores de los grupos E, I, F, H y G, lo que incluye a:

Alemania, Francia, Países Bajos, España y Bélgica.

Argentina solo podría cruzarse con estos pesos pesados en el último partido del Mundial.

