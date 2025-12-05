El posible camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026: rivales, cruces y escenarios del cuadro

Por Sitio Andino Deportes 5 de diciembre de 2025 - 19:21
La
Selección de fútbol de Argentina ya conoce su recorrido potencial en el , tras quedar ubicada en el Mundial 2026 Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. A partir del sorteo realizado en Washington D.C., es posible trazar un escenario lógico del cuadro eliminatorio, que anticipa cruces exigentes desde los 16avos de final.
Los escenarios del Grupo J del Mundial 2026: qué pasa si Argentina clasifica 1°, 2° o 3°
El nuevo formato de 48 selecciones habilita tres vías posibles para avanzar a los playoffs:
Si Argentina es 1°, enfrentará al 2° del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Si termina 2°, chocará contra el ganador de la misma zona H, es decir, con uno de los candidatos más potentes del torneo.
Si clasifica como uno de los mejores 3°, podría cruzarse con los líderes de los grupos D, G, L, B o K, en un abanico de opciones que incluye rivales de perfiles muy distintos. El Grupo J se jugará en Kansas City y Dallas, una logística favorable que permitirá reducir desgaste y sostener ritmos de recuperación más estables.
El camino más probable: España o Uruguay en 16avos, rivales físicos en octavos y gigantes en semifinales
Argentina ganando su grupo—
Argentina ganando su grupo— el camino hacia la final tomaría forma así:
16avos de final
Rival: 2° del Grupo H → España o Uruguay son los candidatos naturales.
Sería un cruce prematuro de altísima dificultad para un campeón vigente.
Octavos de final
segundos del Grupo D y del Grupo G.
segundos del Grupo D y del Grupo G.
Los equipos que aparecen aquí son:
Dos selecciones de perfil físico y de juego directo, que suelen complicar a los equipos técnicos.
image
Cuartos de final
El rival más probable surge del Grupo B o K:
Portugal, favorito a dominar su zona junto a Colombia.
Suiza o Canadá, protagonistas de la lucha por el Grupo B junto a Catar y el ganador del repechaje europeo.
Portugal —con Cristiano aún vigente o en una transición hacia una nueva figura— aparece como uno de los cruces más duros para esta instancia.
Semifinales
En la parte alta del cuadro coinciden tres potencias:
Brasil
Inglaterra
Argentina
Si los tres ganan sus grupos, una semifinal Argentina–Brasil o Argentina–Inglaterra sería el choque estelar del torneo.
Final
E, I, F, H y G,
E, I, F, H y G, lo que incluye a:
Alemania, Francia, Países Bajos, España y Bélgica.
último partido del Mundial.
último partido del Mundial.