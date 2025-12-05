El posible camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026: rivales, cruces y escenarios del cuadro

Argentina lidera el Grupo J y ya analiza un camino que podría incluir rivales de jerarquía desde el inicio de los playoffs del Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina ya conoce su recorrido potencial en el Mundial 2026 , tras quedar ubicada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. A partir del sorteo realizado en Washington D.C. , es posible trazar un escenario lógico del cuadro eliminatorio, que anticipa cruces exigentes desde los 16avos de final .

El nuevo formato de 48 selecciones habilita tres vías posibles para avanzar a los playoffs:

se tiene fe

se tiene fe Lionel Scaloni analizó a los rivales de Argentina en el Mundial 2026

el detalle completo Los grupos del Mundial 2026, uno por uno: así quedó conformada la fase inicial

El Grupo J se jugará en Kansas City y Dallas , una logística favorable que permitirá reducir desgaste y sostener ritmos de recuperación más estables.

Si clasifica como uno de los mejores 3° , podría cruzarse con los líderes de los grupos D, G, L, B o K , en un abanico de opciones que incluye rivales de perfiles muy distintos.

Si termina 2° , chocará contra el ganador de la misma zona H , es decir, con uno de los candidatos más potentes del torneo.

Si Argentina es 1° , enfrentará al 2° del Grupo H , integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde .

Bajo el supuesto más lógico — Argentina ganando su grupo— el camino hacia la final tomaría forma así:

TODOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026 ¿Cuál es el más difícil? pic.twitter.com/z8lJ1zTVQD

16avos de final

Rival: 2° del Grupo H → España o Uruguay son los candidatos naturales.

Sería un cruce prematuro de altísima dificultad para un campeón vigente.

Octavos de final

Argentina podría enfrentarse al ganador del duelo entre los segundos del Grupo D y del Grupo G.

Los equipos que aparecen aquí son:

Paraguay o Australia (Grupo D)

Egipto o Irán (Grupo G)

Dos selecciones de perfil físico y de juego directo, que suelen complicar a los equipos técnicos.

image

Cuartos de final

El rival más probable surge del Grupo B o K:

Portugal , favorito a dominar su zona junto a Colombia.

Suiza o Canadá, protagonistas de la lucha por el Grupo B junto a Catar y el ganador del repechaje europeo.

Portugal —con Cristiano aún vigente o en una transición hacia una nueva figura— aparece como uno de los cruces más duros para esta instancia.

Semifinales

En la parte alta del cuadro coinciden tres potencias:

Brasil

Inglaterra

Argentina

Si los tres ganan sus grupos, una semifinal Argentina–Brasil o Argentina–Inglaterra sería el choque estelar del torneo.

Final

Del otro lado del cuadro estarán los dominadores de los grupos E, I, F, H y G, lo que incluye a:

Alemania, Francia, Países Bajos, España y Bélgica.

Argentina solo podría cruzarse con estos pesos pesados en el último partido del Mundial.