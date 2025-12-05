5 de diciembre de 2025
{}
Austria, el rival más intrigante de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

La dura Austria vuelve a un Mundial de fútbol tras 28 años y llega con el sólido modelo táctico de Ralf Rangnick. Mirá algunos detalles.

Austria regresa a la Copa del Mundo y enfrentará a Argentina en la segunda fecha del Grupo J.

Austria regresa a la Copa del Mundo y enfrentará a Argentina en la segunda fecha del Grupo J.

Tras el sorteo del Mundial 2026, la Selección de fútbol de Argentina conoció al que podría ser su rival más complejo del Grupo J: Austria, que vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años. Dirigido por Ralf Rangnick, el conjunto europeo apuesta a un modelo táctico intenso, vertical y agresivo que busca compensar la falta de grandes figuras.

Austria a todo o nada

Austria regresa al escenario mundialista con una identidad futbolística muy definida y la conducción de un entrenador que marcó tendencia en Europa. Ralf Rangnick (67), considerado un precursor del fútbol moderno y referente para técnicos como Jürgen Klopp, sostiene su proyecto en el reconocido gegenpressing, un sistema que exige máxima intensidad en cada fase del juego.

El plan austríaco se basa en:

  • Presión alta constante para limitar la salida rival.

  • Recuperación inmediata tras pérdida de pelota.

  • Transiciones rápidas que buscan sorprender y atacar espacios.

Lejos del brillo individual de otras selecciones, Austria compite desde la estructura colectiva, igualando condiciones a través del orden y la agresividad táctica.

Alaba, el líder veterano de Austria – Wurmbrand, la promesa

La gran figura del equipo es David Alaba (Real Madrid), que a sus 33 años disputará el primer Mundial de su carrera. Capitán e ícono del fútbol austríaco, aporta liderazgo, salida limpia y una pegada determinante en pelota parada.

La renovación llega de la mano de Nikolaus Wurmbrand, delantero de 19 años del Rapid Viena, que aparece como una alternativa fresca para generar desequilibrio en ataque.

El pasado mundialista: poca frecuencia, grandes recuerdos

Con siete participaciones en la historia, Austria supo escribir capítulos importantes en sus primeras décadas en la Copa del Mundo: fue semifinalista en 1934 y 1954. Su última presencia fue en Francia 98, donde no logró superar la fase de grupos.

Ahora, casi tres décadas después, vuelve con un objetivo claro: competir desde el orden, incomodar a los grandes y avanzar a octavos de final, una instancia que solo alcanzó dos veces.

