Lanús vs Tigre: el Matador dio el golpe, eliminó al campeón y avanzó a cuartos del Clausura

Tigre sorprendió a Lanús en La Fortaleza y se metió en los cuartos de final del Clausura.

El Club Atlético Tigre dio el golpe en La Fortaleza y derrotó 1-0 a Lanús para meterse en los cuartos del Torneo Clausura 2025 , con un gol temprano de David Romero que terminó siendo decisivo. El Granate , reciente campeón de la Sudamericana, no pudo hacer valer su localía y quedó eliminado ante un rival que fue práctico y eficaz.

Tigre entendió mejor el partido desde la concentración y el orden defensivo. Tras soportar el dominio inicial de Lanús, el equipo de Diego Dabove ajustó líneas y emparejó el ritmo. La jugada del palo de Sebastián Medina fue el primer aviso serio de que el Matador estaba en partido.

automovilismo GP de Qatar con Franco Colapinto: calendario, horarios y cómo ver en vivo la penúltima fecha de la F1 2025

Lanús tuvo sus chances más claras en los pies y cabeza de Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo , pero la figura del arquero Felipe Zenobio lo sostuvo firme. El Granate dominó posesión, pero careció de claridad y profundidad en los últimos metros.

En el inicio del complemento llegó el golpe que cambió todo: David Romero , de espaldas, giró y colocó un remate sutil imposible para Nahuel Losada , decretando el 1-0 que sería definitivo.

Lanús llegó a empatarlo con Castillo, pero el VAR detectó mano y anuló el tanto, lo que terminó siendo un golpe emocional del que no pudo recuperarse. A partir de ahí, Tigre administró tiempos y espacios con inteligencia.

Embed - TIGRE LE ARRUINÓ EL FESTEJO A LANÚS y PASÓ A CUARTOS | #Lanus 0-1 #Tigre | Resumen

Qué significa este triunfo para Tigre y qué deja para Lanús (H2)

Con este resultado, Tigre se mete en los cuartos de final y enfrentará a Racing, que viene de eliminar a River en un partidazo. El Matador llega motivado: solo perdió uno de sus últimos nueve partidos y encontró en Romero un delantero en gran nivel.

Para Lanús, la derrota es un freno inesperado tras el reciente título de la Copa Sudamericana. El equipo de Mauricio Pellegrino venía consolidado, con apenas una derrota en 14 juegos, pero esta eliminación mancha el envión anímico y deja interrogantes sobre la rotación y el desgaste post título.

La síntesis de Tigre

Embed

Los resultados y lo que se viene en el Torneo Clausura