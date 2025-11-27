27 de noviembre de 2025
Lanús vs Tigre: el Matador dio el golpe, eliminó al campeón y avanzó a cuartos del Clausura

El Club Atlético Tigre dio la sorpresa ante el Granate por el Torneo Clausura 2025 y pasó a cuartos. Mirá el análisis.

Tigre sorprendió a Lanús en La Fortaleza y se metió en los cuartos de final del Clausura.

El Club Atlético Tigre dio el golpe en La Fortaleza y derrotó 1-0 a Lanús para meterse en los cuartos del Torneo Clausura 2025, con un gol temprano de David Romero que terminó siendo decisivo. El Granate, reciente campeón de la Sudamericana, no pudo hacer valer su localía y quedó eliminado ante un rival que fue práctico y eficaz.

Lanús tuvo sus chances más claras en los pies y cabeza de Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo, pero la figura del arquero Felipe Zenobio lo sostuvo firme. El Granate dominó posesión, pero careció de claridad y profundidad en los últimos metros.

En el inicio del complemento llegó el golpe que cambió todo: David Romero, de espaldas, giró y colocó un remate sutil imposible para Nahuel Losada, decretando el 1-0 que sería definitivo.

Lanús llegó a empatarlo con Castillo, pero el VAR detectó mano y anuló el tanto, lo que terminó siendo un golpe emocional del que no pudo recuperarse. A partir de ahí, Tigre administró tiempos y espacios con inteligencia.

Qué significa este triunfo para Tigre y qué deja para Lanús (H2)

Con este resultado, Tigre se mete en los cuartos de final y enfrentará a Racing, que viene de eliminar a River en un partidazo. El Matador llega motivado: solo perdió uno de sus últimos nueve partidos y encontró en Romero un delantero en gran nivel.

Para Lanús, la derrota es un freno inesperado tras el reciente título de la Copa Sudamericana. El equipo de Mauricio Pellegrino venía consolidado, con apenas una derrota en 14 juegos, pero esta eliminación mancha el envión anímico y deja interrogantes sobre la rotación y el desgaste post título.

La síntesis de Tigre

Los resultados y lo que se viene en el Torneo Clausura

