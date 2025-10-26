La Selección de fútbol, con la mendocina Margarita Giménez, venció a Paraguay en la Liga de Naciones

La Selección femenina de fútbol de Argentina comenzó su camino hacia el Mundial de Brasil 2027 con una sólida victoria por 3-1 frente a Paraguay , en el estadio de Argentinos Juniors. Los goles del equipo de Germán Portanova fueron convertidos por Aldana Cometti, Agostina Holzheier y Maricel Pereyra , en un debut que ilusiona.

El encuentro marcó el estreno de la Liga de Naciones Femenina , el nuevo formato de Eliminatorias Sudamericanas ideado por Conmebol. Argentina mostró una gran versión desde el arranque: a los 15 minutos, Cometti abrió el marcador con un cabezazo impecable tras un córner. Luego, Holzheier amplió la ventaja con una jugada individual que desató la ovación del público.

Paraguay descontó antes del descanso con un gol de Liz Barreto , pero Maricel Pereyra , en tiempo agregado, aprovechó un rebote dentro del área y selló el 3-1 definitivo para la Albiceleste.

En el complemento, el entrenador argentino realizó varias modificaciones para rotar el plantel. Entre ellas, se destacó el ingreso de la mendocina Margarita Giménez , quien tuvo un debut positivo y se mostró firme en la recuperación y salida por banda. La futbolista, formada en el fútbol de Cuyo y actualmente en el exterior, cumplió un sueño al vestir por primera vez la camiseta mayor de la Selección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAD_Deportes/status/1982425340396933485&partner=&hide_thread=false LA SELECCIÓN FEMENINA ARRANCÓ CON EL PIE DERECHO EN LA LIGA DE NACIONES DE CONMEBOL



La Selección Argentina femenina venció 3-1 a Paraguay en el estadio Diego Armando Maradona, en el inicio de la Liga de Naciones. El triunfo marcó un inicio alentador para el conjunto dirigido por… pic.twitter.com/56SPfvUnPl — Confederación Argentina de Deportes (CAD) (@CAD_Deportes) October 26, 2025

La Selección de fútbol busca su tercera clasificación consecutiva

Con esta victoria, el conjunto de Portanova inició con el pie derecho su participación en la Liga de Naciones, que entregará cupos directos al Mundial Femenino 2027. En la segunda jornada, Argentina visitará a Uruguay en Montevideo, y el certamen continuará a fines de noviembre con una nueva doble fecha.

La Albiceleste viene de conseguir un meritorio tercer puesto en la Copa América 2022, tras vencer a Uruguay por penales. Si bien ese torneo ya no otorga clasificación al Mundial, sirvió como base para la consolidación del actual plantel, que combina experiencia y juventud.

De esta manera, el objetivo principal es mantener la racha y lograr la tercera clasificación consecutiva a una Copa del Mundo, algo que el seleccionado femenino nunca había conseguido. Argentina ya participó en las ediciones de Estados Unidos 2003, China 2007, Francia 2019 y Australia–Nueva Zelanda 2023.

Embed - ARGENTINA vs. PARAGUAY | HIGHLIGHTS | CONMEBOL LIGA DE NACIONES FEMENINA

Qué es la Liga de Naciones Femenina: el nuevo formato de Eliminatorias

La Liga de Naciones Femenina es una iniciativa de Conmebol que busca mejorar la competencia entre las selecciones sudamericanas y servir como camino clasificatorio al Mundial 2027. Participan nueve equipos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Brasil, como país anfitrión del Mundial, no forma parte de esta edición. El torneo se juega bajo el sistema todos contra todos, garantizando una gran cantidad de partidos oficiales y una competencia pareja.

Los dos primeros puestos obtendrán clasificación directa al Mundial Femenino 2027, mientras que el tercero y el cuarto accederán al repechaje intercontinental. Además, la competencia servirá como evaluación para definir futuras plazas en los Juegos Panamericanos 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

El debut con triunfo dejó muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico y en las jugadoras. La inclusión de Margarita Giménez, quien representa al interior del país, simboliza la apertura del proyecto nacional hacia más regiones del fútbol femenino argentino.