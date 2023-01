La selección argentina de handball ultima los detalles para el Mundial en Polonia-Suecia

¡Los Gladiadores viajan a Benidorm para jugar el Domingo Bárcenas antes del Mundial 2023!



Jueves 5 | 11:45hs Argentina vs. Baréin

Viernes 6 | 12:45hs Rumania vs. Argentina

Sábado 7 | 14hs España vs. Argentina



