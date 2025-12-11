La salida de Ariel Holan abre un escenario que transforma el futuro de Central

La sorpresiva salida de Ariel Holan sacudió a Arroyito y reordenó el mapa del fútbol argentino, dejando a Rosario Central frente a una decisión estratégica. El club confirmó que la desvinculación fue “de común acuerdo”, pero el impacto deportivo y emocional todavía se siente, especialmente en un equipo que ya mira hacia sus desafíos más exigentes de 2026.

Ariel Holan y un final que tomó fuerza en silencio El anuncio oficial del Club Atlético Rosario Central confirmó lo que en los últimos días parecía inevitable: la conducción de Holan llegaba a su fin. La dirigencia evaluó su ciclo como exitoso pero irregular, especialmente por las eliminaciones en instancias mano a mano, donde el equipo mostró flaquezas decisivas. La falta de definición sobre su renovación fue la señal más clara de un desenlace que se venía gestando. El agradecimiento institucional, que destacó el título obtenido, marcó un cierre respetuoso pero determinante para la búsqueda de un nuevo rumbo.

Embed Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central.

Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club… pic.twitter.com/BaBrkpxRPw — Rosario Central (@RosarioCentral) December 11, 2025 La salida se produjo en un momento clave, cuando Central proyecta una temporada 2026 que incluirá Copa Libertadores y un plantel reforzado con Ángel Di María como emblema. La necesidad de un equipo competitivo y sólido en cruces directos fue un punto central del análisis, ya que esas debilidades condicionaron los objetivos trazados por la dirigencia. En el Gigante de Arroyito, la noticia cayó como un golpe seco: inesperado en el anuncio, pero coherente con las señales de las últimas semanas.

Qué espera ahora al Club Atlético Rosario Central Mientras se define el nuevo entrenador, la prioridad pasa por sostener el orden interno y evitar que la transición afecte la preparación del plantel. El futuro DT deberá asumir con un escenario exigente, donde el equipo deberá mejorar rendimiento, jerarquía y consistencia táctica para competir internacionalmente. La dirigencia trabaja con una nómina de candidatos, aunque por ahora sin nombres confirmados para no interferir en las negociaciones.

_Ariel Holan (1) La salida de Ariel Holan se produjo en un momento clave para Rosario Central Los desafíos no son menores. Central deberá equilibrar expectativas, presión y una agenda cargada: Copa Libertadores, torneos locales y posibles reestructuraciones en el plantel profesional. La elección del nuevo técnico será determinante para mantener la competitividad y aprovechar el envión institucional que generó el ciclo de Holan. Además, la salida del entrenador obliga a revisar estrategias deportivas que se venían aplicando, con especial atención al estilo de juego y al rendimiento en definiciones.