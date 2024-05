La Liga Mendocina de Fútbol expulsó de por vida al futbolista que golpeó a un árbitro

Gonzalo Benelbaz, el árbitro agredido por Germán Jofré, habló en el programa Dos de Punta, que se emite por Radio Andina Mendoza , y se refirió al hecho de violencia que sufrió: "Estoy en casa, pedí unos días en mi trabajo. La verdad es que me dolía bastante los golpes. Me estoy recuperando de a poco, tomando antinflamatorios".

Y luego añadió: "Cuando llegué a mi casa mi mamá estaba llorando, me dijo 'no vayas más'. También vi llorando a mis hijos. Ellos se enteraron por las redes. Me replanteo volver a dirigir".