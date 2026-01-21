La Lepra y el Lobo inician su camino en el Torneo Apertura: mirá el calendario

La Lepra quiere ser protagonista, en tanto que el Lobo buscará sumar en la tabla de abajo.

Mendoza tendrá doble presencia en el inicio del Torneo Apertura 2026. El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima afrontan un arranque cargado de expectativas, con la Lepra debutando como local tras defender con éxito su corona en Copa Argentina y el Lobo regresando a Primera División luego de más de cuatro décadas.

Independiente Rivadavia llega al Apertura con el ánimo en alza. El equipo de Alfredo Berti ya puso primera en la temporada con la victoria 2-0 ante Estudiantes de Caseros en La Pedrera, San Luis , en el inicio de la defensa del título de Copa Argentina.

dudas Qué pasó con el pase de Sebastian Villa a River Plate

Ahora, el Azul del Parque tendrá su estreno en el torneo local el viernes 23 de enero a las 22.15 , cuando reciba a Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini , por la Zona B .

El objetivo de la Lepra para este 2026 es ambicioso: ser protagonista , sumar fuerte en todas las tablas y sostener una identidad competitiva en un año que marcará su primera participación internacional, con la Copa Libertadores como gran desafío.

El Lobo vuelve a Primera después de más de 40 años

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vivirá un momento histórico. El Lobo hará su debut en Primera División bajo este formato, algo que no ocurría desde los viejos Nacionales, hace más de cuatro décadas.

El equipo mensana visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero, un rival complicado y que está asentado en la máxima categoría. Gimnasia mantuvo la base del plantel que logró el objetivo y sumó varios refuerzos, con una meta clara: mantenerse y competir con orden en su regreso a la elite.

Agenda mendocina en la Fecha 1

Los dos equipos de la provincia tendrán acción en el inicio del campeonato:

Jueves 22 de enero

22:15 - Central Córdoba vs Gimnasia (Zona A).

Viernes 23 de enero

22.15 – Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B)

El calendario completo