Karting de tierra en Junín: cronograma, horarios, entradas y todo sobre la fecha 2

El Guido Maineri recibe la segunda fecha del Karting de tierra con actividad nocturna.

El Karting Provincial de Tierra vuelve a escena y lo hace con un condimento especial: este sábado se correrá la segunda fecha en Junín en formato nocturno , en el kartódromo Guido Maineri , con una jornada que promete mucho espectáculo, calor y una intensa actividad en pista .

La cita será en el trazado ubicado sobre calle Corvalán, a 500 metros al norte de Ruta 60 , donde desde temprano comenzará el movimiento con la llegada de equipos, pilotos y público, en una jornada que tendrá continuidad hasta la noche.

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La actividad arrancará a las 16:30 con la apertura del circuito , mismo horario en el que comenzarán las inscripciones administrativas , que se extenderán hasta las 19:30 y serán únicamente en efectivo .

Más tarde, a las 19:40 , se llevará a cabo la reunión obligatoria de pilotos , paso previo al inicio de la acción en pista, que está previsto para las 20:00 , momento en el que comenzará el espectáculo nocturno.

Cómo será la actividad en pista del karting en Junín

Desde ese momento, el desarrollo de la jornada seguirá el formato clásico de pruebas, clasificación, series y finales, con la participación de todas las categorías del certamen.

El orden de salida incluirá a las divisionales 110cc Menores, Varilleros Juniors y Seniors, Cadeneros Juniors y Seniors, Libre y Master, en un cronograma que puede tener ajustes según el desarrollo de la actividad.

Además, se informó que en caso de ser necesario un repechaje en Varilleros Junior, el mismo se disputará entre las tandas de Cadeneros Seniors y la categoría Libre, agregando un punto extra de competencia a la jornada.

Entradas, clima y detalles clave para el karting nocturno

En cuanto al público, la entrada general tendrá un valor de 6.000 pesos, mientras que los menores de 10 años ingresarán sin cargo, al igual que el estacionamiento, que será gratuito. El clima acompañará: se espera una jornada despejada, sin probabilidades de lluvia, con una temperatura que irá desde los 17 grados de mínima hasta los 31 de máxima, ideal para una fecha nocturna.

Un dato importante para los pilotos es que quienes no realicen la preinscripción podrán competir igual, aunque tendrán un recargo de dos posiciones en la clasificación, lo que puede influir directamente en el desarrollo de las series. En este contexto, el karting de tierra vuelve a tomar protagonismo en Mendoza con una fecha que combina competencia, espectáculo y el atractivo especial de correr bajo las luces, en un escenario que promete estar a la altura de una temporada que ya empieza a tomar ritmo.

Preguntas y respuestas clave

Cuándo se corre el karting en Junín

Este sábado 28 de marzo.

A qué hora empieza la actividad

Desde las 16:30, con acción en pista desde las 20:00.

Dónde se corre la fecha

En el kartódromo Guido Maineri de Junín.

Cuánto cuestan las entradas

6.000 pesos, menores de 10 años gratis.

Cómo estará el clima

Despejado, sin lluvias y con máxima de 31°.

Fuente: AMD Sports