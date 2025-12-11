11 de diciembre de 2025
Independiente Rivadavia ya tiene fecha y sede para su debut en la Copa Argentina 2026

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra Estudiantes de Caseros en la Copa Argentina de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra clasificó a la Copa Libertadores 2026 y vivirá su primera experiencia internacional.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dejó atrás un 2025 inolvidable, coronado con la obtención de la Copa Argentina, y encara el 2026 con la responsabilidad de defender la corona. Con el sorteo ya definido, la organización confirmó cuándo y dónde será el estreno del equipo mendocino en el torneo.

El rival del debut: Estudiantes de Buenos Aires

La Lepra iniciará su participación en los 32avos de final frente a Estudiantes de Caseros, mismo adversario con el que comenzó su camino triunfal el año pasado. Aquel cruce terminó 1-0 para los mendocinos en San Luis.

El encuentro se disputará en San Luis, más precisamente en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, escenario que ya conoce el Azul.

Los posibles rivales en el camino

De avanzar a la siguiente instancia, Independiente Rivadavia podría enfrentarse con Tigre, rival al que superó por 3 a 1 en los cuartos de final de la edición pasada.

En un hipotético cruce más adelante, aparece River Plate, protagonista junto a la Lepra de una semifinal histórica que se decidió en la tanda de penales.

Platense también podría entrar en el camino del elenco de Berti, rival al que el Azul dejó afuera en los 16avos de 2025.

