Independiente Rivadavia ya tiene fecha y sede para su debut en la Copa Argentina 2026

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dejó atrás un 2025 inolvidable, coronado con la obtención de la Copa Argentina, y encara el 2026 con la responsabilidad de defender la corona. Con el sorteo ya definido, la organización confirmó cuándo y dónde será el estreno del equipo mendocino en el torneo.
El rival del debut: Estudiantes de Buenos Aires
La Lepra iniciará su participación en los 32avos de final frente a Estudiantes de Caseros, mismo adversario con el que comenzó su camino triunfal el año pasado. Aquel cruce terminó 1-0 para los mendocinos en San Luis.