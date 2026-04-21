Independiente Rivadavia vs Gimnasia: clásico en el Gargantini y puntos clave en juego

La fecha 16 del Torneo Apertura entra en zona de definiciones y Mendoza tendrá un partido que se roba todas las miradas. El Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia el domingo a las 15 en el Bautista Gargantini , en un clásico que encuentra a la Lepra ya clasificada a los playoffs y líder de su zona , mientras que el Lobo buscará dar el golpe en un momento clave del campeonato.

El equipo de Alfredo Berti atraviesa un presente sólido. Independiente Rivadavia ya aseguró su lugar en la fase eliminatoria, comparte la clasificación en la Zona B junto a River y Argentinos Juniors y ahora apunta a terminar lo más arriba posible para definir de local .

La Lepra empató con Banfield en el sur y estira su ventaja como líder en su zona

El Lobo fue una tromba, derrotó a Lanús y le muestra los dientes a la Lepra en la previa al clásico

El clásico aparece como una prueba fuerte, pero también como una oportunidad ideal para ratificar su momento ante su gente en el Gargantini .

Del otro lado estará Gimnasia, que llega con la obligación de sumar. En un torneo exigente, el Lobo sabe que necesita puntos para seguir en carrera y sostener su objetivo principal , en una temporada donde cada fecha empieza a ser determinante.

El triunfo reciente ante Lanús, sumado al punto frente a Platense y la recordada victoria con Vntra Vélez, le dieron aire, pero el clásico será un examen mayor.

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Un partido que impacta en la pelea por los playoffs

La jornada comenzará el jueves con Defensa y Justicia ante Boca y tendrá varios equipos jugándose la clasificación. En la Zona B, además de los ya clasificados (Independiente Rivadavia, River y Argentinos Juniors), otros equipos como Rosario Central, Belgrano, Huracán y Gimnasia La Plata pelean por meterse en los playoffs.

En ese contexto, el clásico mendocino no es uno más: puede influir directamente en cómo se ordena la tabla en el tramo final. Incluso el Mensana se podría meter en ese lote.

El clásico, en el momento justo

Independiente llega con confianza, resultados y respaldo de su gente. Gimnasia, con urgencias y la necesidad de sumar. Dos realidades distintas, un mismo objetivo: quedarse con el clásico.

Y en una fecha donde todo empieza a definirse, el Gargantini será el escenario de un partido que puede marcar el rumbo de ambos.

Preguntas clave sobre el clásico entre la Lepra y el Lobo

¿Cuándo juegan Independiente Rivadavia vs Gimnasia?

El domingo 26 de abril a las 15.

¿Dónde se juega el clásico mendocino?

En el estadio Bautista Gargantini.

¿Independiente Rivadavia ya está clasificado?

Sí, ya aseguró su lugar en los playoffs.

¿Qué se juega Gimnasia en este partido?

Sumar puntos clave para sostenerse en la pelea del torneo.

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