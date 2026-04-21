Independiente Rivadavia ante Gimnasia: precios de entradas y cómo comprarlas para el clásico mendocino

La Lepra y el Mensana animan un gran duelo mendocino.

Ya están a la venta las entradas para uno de los partidos más esperados del fútbol local. El Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia y Esgrima este domingo 26 de abril a las 15 en el estadio Bautista Gargantini , por la fecha 16 del Torneo Apertura , en un clásico mendocino que promete un gran marco de público.

Los tickets ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Global Fan , donde los hinchas pueden asegurar su lugar para el clásico.

El Lobo fue una tromba, derrotó a Lanús y le muestra los dientes a la Lepra en la previa al clásico

Independiente Rivadavia vs Gimnasia: clásico en el Gargantini y puntos clave en juego

En cuanto a los socios de Independiente Rivadavia, podrán ingresar directamente al estadio con la cuota al día y presentando su DNI físico , sin necesidad de adquirir entrada adicional.

Para los hinchas no socios, los valores confirmados son:

Popular: $40.000

$40.000 Platea descubierta: $60.000

$60.000 Platea cubierta: $80.000

Se espera una alta demanda en las distintas ubicaciones, teniendo en cuenta la importancia del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2046584620850844102&partner=&hide_thread=false Venta de entradas habilitada para el partido vs Gimnasia y Esgrima.



Los socios ingresan con cuota al día y DNI en mano.



NO SOCIOS:

Popular $40.000

Descubierta $60.000

Cubierta $80.000



Encontralas en https://t.co/11qrTdFELy



Nos vemos este Domingo en la Catedral pic.twitter.com/zCNqjF0dDt — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) April 21, 2026

La Lepra, clasificado y con la mira en sostener la cima

El equipo de Alfredo Berti atraviesa un presente sólido. Independiente Rivadavia ya aseguró su lugar en la fase eliminatoria, comparte la clasificación en la Zona B junto a River y Argentinos Juniors y ahora apunta a terminar lo más arriba posible para definir de local.

El clásico aparece como una prueba fuerte, pero también como una oportunidad ideal para ratificar su momento ante su gente en el Gargantini.

Gimnasia, con la necesidad de dar el golpe

Del otro lado estará Gimnasia, que llega con la obligación de sumar. En un torneo exigente, el Lobo sabe que necesita puntos para seguir en carrera y sostener su objetivo principal, en una temporada donde cada fecha empieza a ser determinante.

El triunfo reciente ante Lanús, sumado al punto frente a Platense y la recordada victoria con Vntra Vélez, le dieron aire, pero el clásico será un examen mayor.

Campaña de socios en la previa del clásico

En paralelo a la venta de entradas, el club lanzó una campaña especial para recuperar socios. Independiente Rivadavia habilitó una moratoria hasta el viernes 24 de abril, destinada a quienes deseen regularizar su situación.

Los interesados deberán acercarse a la secretaría del club, abonar la cuota de abril (con un 10% de descuento adhiriéndose al débito automático) y realizar una donación de dos cajas de leche a beneficio de la Fundación Grupo América.

Un clásico con estadio lleno

Con la Lepra atravesando un gran presente y el atractivo propio del clásico, todo indica que el Gargantini lucirá colmado para un partido que no solo se juega en la cancha, sino también en las tribunas.

Preguntas clave sobre el duelo entre la Lepra y el Lobo

¿Cuándo se juega Independiente Rivadavia vs Gimnasia?

El domingo 26 de abril a las 15.

¿Dónde comprar las entradas?

A través de la plataforma Global Fan.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Desde $40.000 la popular hasta $80.000 la platea cubierta.

¿Los socios deben comprar entrada?

No, ingresan con la cuota al día y DNI.