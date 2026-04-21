Independiente Rivadavia ante Gimnasia: precios de entradas y cómo comprarlas para el clásico mendocino

Ya están a la venta las entradas para uno de los partidos más esperados del fútbol local. El Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia y Esgrima este domingo 26 de abril a las 15 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 16 del Torneo Apertura, en un clásico mendocino que promete un gran marco de público.
Cómo comprar las entradas para Independiente vs Gimnasia
Los tickets ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Global Fan, donde los hinchas pueden asegurar su lugar para el clásico.
El clásico aparece como una prueba fuerte, pero también como una oportunidad ideal para ratificar su momento ante su gente en el Gargantini.
Gimnasia, con la necesidad de dar el golpe
Del otro lado estará Gimnasia, que llega con la obligación de sumar. En un torneo exigente, el Lobo sabe que necesita puntos para seguir en carrera y sostener su objetivo principal, en una temporada donde cada fecha empieza a ser determinante.
El triunfo reciente ante Lanús, sumado al punto frente a Platense y la recordada victoria con Vntra Vélez, le dieron aire, pero el clásico será un examen mayor.
Campaña de socios en la previa del clásico
En paralelo a la venta de entradas, el club lanzó una campaña especial para recuperar socios. Independiente Rivadavia habilitó una moratoria hasta el viernes 24 de abril, destinada a quienes deseen regularizar su situación.
Los interesados deberán acercarse a la secretaría del club, abonar la cuota de abril (con un 10% de descuento adhiriéndose al débito automático) y realizar una donación de dos cajas de leche a beneficio de la Fundación Grupo América.
Un clásico con estadio lleno
Con la Lepra atravesando un gran presente y el atractivo propio del clásico, todo indica que el Gargantini lucirá colmado para un partido que no solo se juega en la cancha, sino también en las tribunas.
Preguntas clave sobre el duelo entre la Lepra y el Lobo
¿Cuándo se juega Independiente Rivadavia vs Gimnasia?
El domingo 26 de abril a las 15.
¿Dónde comprar las entradas?
A través de la plataforma Global Fan.
¿Cuánto cuestan las entradas?
Desde $40.000 la popular hasta $80.000 la platea cubierta.