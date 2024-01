Habló y el revuelo que se armó en Boca no tiene nombre

Valentín Barco se defendió de las críticas.









El defensor juvenil Valentín Barco rompió el silencio desde su traspaso al Brighton de Inglaterra y aseguró que él no quería que ejecutaran la cláusula de rescisión por su pase, pero al no obtener respuestas desde la dirigencia del Club Atlético Boca Juniors, no le quedó otra manera que hacerlo de ese modo.

"Como ya todos saben me había quedado cuando me vino a buscar Getafe, me podría haber ido libre y decidí quedarme y renovar, tenía el sueño de jugar en la primera de Boca, me quedé nuevamente en la mitad de la Libertadores, querían ejecutar la cláusula y le dije a mi representante que no", explicó Barco.

Y agregó: "Ahora vinieron de vuelta y pienso que lo mejor para seguir creciendo, el sueño de todos es jugar en Europa, quería dejar un porcentaje a Boca, negociamos en todo momento, como no hubo acuerdo, decidimos ejecutar la cláusula".

"Siempre desde un principio le dije a mi representante que no quería ejecutar la cláusula. Boca, fue el club que me dio todo de un comienzo, soy muy agradecido. Al no llegar a un acuerdo y de mi parte pensar que lo mejor es emigrar para seguir creciendo, decidimos eso", indicó en su explicación sobre el tema.

Sobre los dichos de Raúl Cascini, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, Barco comentó: "No lo había escuchado, me habían sorprendido en la puerta del Predio, después lo busqué y lo escuché en el vestuario. Ser desagradecido sería irse libre, tuve esa posibilidad, ahora me estoy yendo dejando plata al club. No me pegó para nada porque no soy así, ni mi familia ni mi entorno". "Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal, pensé que la iban a presentar en esa reunión y dijeron que la tenía que presentar yo. Dijimos que íbamos a contestar, llamamos por 3 días seguidos y no contestaron el teléfono, estaba sorprendido, ya que si tenés interés, el teléfono al menos lo contestás. Después la oferta fue de club a club, el Brighton la presentó, no mi representante", añadió sobre las negociaciones truncadas con el club. Cascini se convirtió en la primera voz oficial tras la salida de Barco y en ese aspecto expresó su descontento con la forma en la que el jugador eligió abandonar el club. En ese sentido, señaló que Boca intentó renovar su contrato por cuatro años, pero el jugador y su representante optaron por firmar solo por un año con la condición de la cláusula. De todas maneras, Cascini subrayó que la entidad "Xeneize" estaba contenta con su plantel actual y afirmó que querían mantenerlo, a pesar de la partida de Barco, quien no recibió despedida oficial en las redes sociales del club ni publicó mensajes para los hinchas. Lo que se viene para el jugador El juvenil se encuentra entrenando con la Selección Sub-23, y se espera que se una al Brighton después del torneo Preolímpico.