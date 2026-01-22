22 de enero de 2026
Gimnasia debuta en Primera ante Central Córdoba: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se mide con el Ferroviario por la jornda inicial del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo tiene una parada difícil.

Este jueves, Gimnasia y Esgrima de Mendoza hará su estreno en la Primera División del fútbol argentino, en un partido que quedará marcado en la historia del club. Será desde las 22.15, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

No se trata de un debut más. Es el regreso del Lobo al máximo nivel, un escenario que no pisa desde sus participaciones en los viejos Torneos Nacionales, hace más de cuatro décadas. Transmite ESPN Premiun.

Bajo la conducción de Ariel Broggi, el Lobo apostó a competir desde el primer día, sabiendo que el principal desafío será mantenerse en la categoría.

Refuerzos y armado del plantel para el Torneo Apertura

Para afrontar la temporada 2026, Gimnasia incorporó 14 futbolistas, apuntando a fortalecer todas las líneas del equipo:

Juan Pablo Álvarez, Julián Ceballos, Valentino Simoni, Santiago Rodríguez, Tomás Ortiz, Santiago Roggero, Nicolás Linares, Ezequiel Muñoz, Esteban Fernández, Juan José Franco, Luciano Paredes, Blas Armoa e Ignacio Sabatini.

La idea del cuerpo técnico es clara: sumar, adaptarse rápido y hacerse fuerte como equipo.

Central Córdoba también arranca un nuevo ciclo

Del otro lado estará un rival que también inicia una etapa distinta. Central Córdoba debutará con Lucas Pusineri como entrenador, tras la salida de Omar De Felippe.

El Ferroviario, además, jugará ante su gente en un estadio imponente, lo que agrega un contexto exigente para el estreno del Lobo.

Antecedentes y un recuerdo histórico en Santiago del Estero

El último cruce oficial entre ambos fue en febrero de 2019, con triunfo de Gimnasia 2-0, por la Primera Nacional. Sin embargo, el recuerdo más fuerte se remonta a 1971, cuando el Lobo dio el golpe en Santiago del Estero y ganó 2-1 por el Torneo Nacional, con goles de Víctor Legrotaglie y Jorge Luna.

Más de 50 años después, el escenario vuelve a unirlos.

La síntesis del Lobo y el Ferroviario

