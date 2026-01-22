Gimnasia debuta en Primera ante Central Córdoba: hora y dónde verlo

Este jueves, Gimnasia y Esgrima de Mendoza hará su estreno en la Primera División del fútbol argentino, en un partido que quedará marcado en la historia del club. Será desde las 22.15, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
No se trata de un debut más. Es el regreso del Lobo al máximo nivel, un escenario que no pisa desde sus participaciones en los viejos Torneos Nacionales, hace más de cuatro décadas. Transmite ESPN Premiun.
Refuerzos y armado del plantel para el Torneo Apertura
Para afrontar la temporada 2026, Gimnasia incorporó 14 futbolistas, apuntando a fortalecer todas las líneas del equipo:
Juan Pablo Álvarez, Julián Ceballos, Valentino Simoni, Santiago Rodríguez, Tomás Ortiz, Santiago Roggero, Nicolás Linares, Ezequiel Muñoz, Esteban Fernández, Juan José Franco, Luciano Paredes, Blas Armoa e Ignacio Sabatini.
La idea del cuerpo técnico es clara: sumar, adaptarse rápido y hacerse fuerte como equipo.