Gimnasia debuta en Primera ante Central Córdoba: hora y dónde verlo

Este jueves, Gimnasia y Esgrima de Mendoza hará su estreno en la Primera División del fútbol argentino , en un partido que quedará marcado en la historia del club. Será desde las 22.15 , ante Central Córdoba de Santiago del Estero , en el estadio Madre de Ciudades , por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 .

No se trata de un debut más. Es el regreso del Lobo al máximo nivel , un escenario que no pisa desde sus participaciones en los viejos Torneos Nacionales , hace más de cuatro décadas. Transmite ESPN Premiun.

bien ahí Los Gladiadores sellaron el pasaje al Mundial de Handball con una goleada ante Uruguay

el detalle completo La Lepra y el Lobo inician su camino en el Torneo Apertura: mirá el calendario

El ascenso conseguido en 2025 abrió una etapa completamente nueva para la institución mendocina. Gimnasia llega a Primera con una base sólida , la misma que logró el objetivo, pero con un plantel reforzado y una preparación exigente.

Bajo la conducción de Ariel Broggi , el Lobo apostó a competir desde el primer día , sabiendo que el principal desafío será mantenerse en la categoría .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2014171164730343829&partner=&hide_thread=false ¡ !

Hoy juega Gimnasia. ¡Hoy jugamos TODOS! # pic.twitter.com/jEx8Uyeq0U — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 22, 2026

Refuerzos y armado del plantel para el Torneo Apertura

Para afrontar la temporada 2026, Gimnasia incorporó 14 futbolistas, apuntando a fortalecer todas las líneas del equipo:

Juan Pablo Álvarez, Julián Ceballos, Valentino Simoni, Santiago Rodríguez, Tomás Ortiz, Santiago Roggero, Nicolás Linares, Ezequiel Muñoz, Esteban Fernández, Juan José Franco, Luciano Paredes, Blas Armoa e Ignacio Sabatini.

La idea del cuerpo técnico es clara: sumar, adaptarse rápido y hacerse fuerte como equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2013754280759509192&partner=&hide_thread=false ¡Hola Liga Profesional!

¡Estamos listos! pic.twitter.com/VmASatGkQM — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 20, 2026

Central Córdoba también arranca un nuevo ciclo

Del otro lado estará un rival que también inicia una etapa distinta. Central Córdoba debutará con Lucas Pusineri como entrenador, tras la salida de Omar De Felippe.

El Ferroviario, además, jugará ante su gente en un estadio imponente, lo que agrega un contexto exigente para el estreno del Lobo.

Antecedentes y un recuerdo histórico en Santiago del Estero

El último cruce oficial entre ambos fue en febrero de 2019, con triunfo de Gimnasia 2-0, por la Primera Nacional. Sin embargo, el recuerdo más fuerte se remonta a 1971, cuando el Lobo dio el golpe en Santiago del Estero y ganó 2-1 por el Torneo Nacional, con goles de Víctor Legrotaglie y Jorge Luna.

Más de 50 años después, el escenario vuelve a unirlos.

La síntesis del Lobo y el Ferroviario

Embed

Los resultaodos del fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del fútbol de Primera