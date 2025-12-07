Franco Colapinto cerró último en Abu Dhabi: qué pasó con Alpine y cómo termina su temporada 2025

En la última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto terminó último en el Gran Premio de Abu Dhabi, condicionado una vez más por el pobre rendimiento del Alpine A525. Mientras Lando Norris se coronó campeón del mundo, el piloto nacional cerró un año tan valioso en aprendizaje como complejo en resultados.
Un domingo sin ritmo para Franco Colapinto
La carrera de Franco Colapinto estuvo marcada desde el arranque por la falta de potencia y estabilidad del Alpine, un auto que nunca respondió en Yas Marina. El argentino largó desde el fondo y, pese a una correcta largada, rápidamente quedó atrapado en un monoplaza sin velocidad, sin tracción y sin capacidad de sostener el ritmo.
Con el avance de la carrera, los rivales con neumáticos frescos lo superaron sin resistencia y el argentino quedó reducido a un duelo interno con Pierre Gasly, que también padeció la falta de competitividad del A525.
Alpine, entre sanciones y un auto que nunca respondió
El panorama de Alpine volvió a ser preocupante. Gasly fue penalizado, Colapinto no encontró ritmo en ningún momento y ambos se hundieron en los últimos lugares. La escudería francesa repitió la tendencia del año: poca eficiencia aerodinámica, problemas para cuidar neumáticos y velocidad insuficiente en comparación con McLaren, Red Bull, Ferrari, Williams o RB.
El doble ingreso a boxes tampoco cambió la ecuación: cada intento estratégico chocó contra un auto que simplemente no estuvo a la altura del cierre de campeonato.
Un final amargo pero con un balance valioso
Para Franco Colapinto, terminar último deja un sabor amargo, pero confirma su crecimiento: no cometió errores, gestionó un auto inestable, completó la carrera y volvió a mostrar temple a pesar de las limitaciones mecánicas.
La temporada 2025 será clave en su evolución: sumó experiencia, enfrentó adversidades y demostró que tiene nivel para permanecer en la categoría. Ahora, todo apunta a que Alpine deberá mejorar urgente si quiere que el argentino compita por puntos en 2026.