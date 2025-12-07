7 de diciembre de 2025
Última participación de Franco Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera

Para Alpine, que ya tiene su enfoque puesto en 2026, la actuación de Franco Colapinto es la vitrina definitiva para que el joven de Pilar ratifique su valía.

El telón de la temporada 2025 en la Fórmula 1 se cierra este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, y toda la atención de los argentinos se centra en Franco Colapinto ya que su última cita en Yas Marina es crucial. Su desafío es dejar atrás la racha irregular y realizar una actuación convincente.

Tras una etapa en Qatar que dejó más sinsabores que alegrías (con un 14° puesto como mejor registro), el joven piloto argentino se juega su última gran carta para demostrar su potencial a bordo del Alpine A525 en Yas Marina.

La temporada de Fórmula 1 termina en Abu Dabi y, más allá de la expectativa por el ganador de la edición 2025, Colapinto busca un cierre con buen rendimiento. Sin embargo, los problemas en su monoplaza de Alpine lo dejaron en el puesto 20 en la clasificación, justo por detrás de su compañero Pierre Gasly (19°).

Última carrera del 2025 de la Fórmula 1

Domingo 7 de diciembre

  • Carrera a 58 vueltas: a las 10.00 horas

Las carreras de Franco Colapinto en Alpine durante 2025

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

16- GP de México: terminó en el puesto 16

17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó

18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15

19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar

20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20

21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

Todas las personas interesadas en seguir en vivo el GP de Abu Dabi tienen varias opciones. Pueden hacerlo a través de la plataforma de streaming Disney+ o bien optar por F1 TV, el servicio oficial de transmisión de la Fórmula 1.

