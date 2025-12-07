Última participación de Franco Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera

Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera.

El telón de la temporada 2025 en la Fórmula 1 se cierra este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, y toda la atención de los argentinos se centra en Franco Colapinto ya que su última cita en Yas Marina es crucial. Su desafío es dejar atrás la racha irregular y realizar una actuación convincente.

Tras una etapa en Qatar que dejó más sinsabores que alegrías (con un 14° puesto como mejor registro), el joven piloto argentino se juega su última gran carta para demostrar su potencial a bordo del Alpine A525 en Yas Marina.

La temporada de Fórmula 1 termina en Abu Dabi y, más allá de la expectativa por el ganador de la edición 2025 , Colapinto busca un cierre con buen rendimiento. Sin embargo, los problemas en su monoplaza de Alpine lo dejaron en el puesto 20 en la clasificación , justo por detrás de su compañero Pierre Gasly ( 19° ).

Carrera a 58 vueltas: a las 10.00 horas

Las carreras de Franco Colapinto en Alpine durante 2025

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

16- GP de México: terminó en el puesto 16

17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó

18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15

19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar

20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20

21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

Todas las personas interesadas en seguir en vivo el GP de Abu Dabi tienen varias opciones. Pueden hacerlo a través de la plataforma de streaming Disney+ o bien optar por F1 TV, el servicio oficial de transmisión de la Fórmula 1.