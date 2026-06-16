16 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Francia debuta en el Mundial 2026 ante Senegal con Mbappé y Dembélé como grandes amenazas

La Selección de Francia enfrenta a la de Senegal en su estreno en el exigente Mundial 2026. Mirá todos los detalles del duelo.

Debut complicado para los franceses en el Mundial 2026.

Debut complicado para los franceses en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La selección de Francia comenzará este martes su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Senegal por la primera fecha del Grupo I. El encuentro se disputará desde las 16 horas en el MetLife Stadium de New Jersey y marcará el estreno de uno de los equipos que aparece entre los principales candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.

A qué hora juegan Francia y Senegal por el Mundial 2026

Francia enfrentará a Senegal este martes desde las 16 horas de Argentina en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo I. El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey y podrá verse a través de DSports y Paramount+. El árbitro designado para impartir justicia será el australiano Alireza Faghani.

Los franceses buscarán comenzar con una victoria que les permita encaminar rápidamente la clasificación a los octavos de final, mientras que Senegal intentará dar uno de los primeros golpes de efecto del campeonato.

Francia llega con figuras y chapa de candidata

El equipo dirigido por Didier Deschamps cuenta con una de las plantillas más poderosas del Mundial 2026. La gran referencia vuelve a ser Kylian Mbappé, quien buscará seguir ampliando su impresionante registro goleador en Copas del Mundo. Junto al delantero aparecen nombres de enorme jerarquía como Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro, además de los jóvenes Michael Olise y Désiré Doué, dos futbolistas que atraviesan un gran presente.

Francia intentará conquistar su tercer Mundial luego de los títulos obtenidos en 1998 y Rusia 2018. Además, llega con sed de revancha tras haber perdido la final de Qatar 2022 frente a la Selección argentina.

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Senegal quiere repetir una hazaña histórica

El conjunto africano buscará sorprender nuevamente a Francia en una Copa del Mundo. La mejor actuación de Senegal en un Mundial fue en Corea-Japón 2002, cuando alcanzó los cuartos de final y protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia al derrotar justamente a Francia en el partido inaugural.

Con Sadio Mané como principal figura, los africanos intentarán comenzar con el pie derecho y dar un paso importante en la pelea por la clasificación.

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