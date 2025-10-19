19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Primera Nacional

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

El partido de la dura Primera Nacional de fútbol entre los jujeños Deportivo Madryn fue suspendido tras denuncias de amenazas al juez. Mirá lo que pasó

El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

Por Sitio Andino Deportes

Un hecho insólito sacudió este domingo a la Primera Nacional de fútbol: el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn fue suspendido en el entretiempo luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara amenazas dentro del vestuario. El encuentro, válido por la llave 1 del reducido, estaba 1-0 a favor del Lobo jujeño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soycattan/status/1979998728405520453&partner=&hide_thread=false

Qué pasó en el estadio de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

La primera etapa terminó con ventaja para Gimnasia gracias a un gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos. Sin embargo, el equipo local sufrió la expulsión de Matías Noble en tiempo de descuento y se fue al vestuario con tensión en el aire.

Lee además
Los Mondino y un gran festejo por el ascenso del Lobo mendocino.
destacado

Gimnasia y Diego Mondino: del sacrificio en silencio al grito eterno del ascenso
Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza.
Festejos

Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1979992993869251060&partner=&hide_thread=false

Al momento de reanudar el partido, Comesaña no salió a dirigir y se reunió con dirigentes de ambos clubes. Según el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, el árbitro denunció haber recibido amenazas durante el entretiempo, lo que lo llevó a suspender el encuentro por falta de garantías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VictoriaMarinOk/status/1979984476382863774&partner=&hide_thread=false

La postura de los clubes y lo que viene

No nos causa gracia hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas en el entretiempo. Nosotros queríamos jugar, pero no podemos ir en contra de la seguridad”, explicó Sastre en diálogo con TyC Sports.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1979998883477348375&partner=&hide_thread=false

El partido queda oficialmente suspendido con fecha y hora a definir, y ahora deberá resolverlo la AFA en las próximas horas. La situación generó un fuerte repudio y dejó un clima de incertidumbre en la definición del reducido de la Primera Nacional.

Temas
Seguí leyendo

Fin del sueño: Maipú perdió 1 a 0 con Estudiantes de Caseros y fue eliminado de la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima ascendió y esto dijeron los protagonistas de un Lobo más que feliz

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

Los hinchas del Lobo y un recibimiento a toda orquesta en la definición de la Primera Nacional

Los hinchas del Lobo coparon Vicente López: la marea blanquinegra que sueña con el ascenso a Primera

El posible once de Gimnasia para la final de la Primera Nacional ante el Deportivo Madryn

Historial, datos y todo lo que tenés que saber de la final Gimnasia vs Deportivo Madryn por el ascenso

F1 en Austin: Franco Colapinto terminó 17° en el GP de Estados Unidos tras ignorar una orden de Alpine

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente quiere imponer su fútbol.
por la gloria

La Selección vs Marruecos: hora, TV y formaciones de la gran final del Mundial Sub 20 en Chile

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Te Puede Interesar

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio
Matriz productiva

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio

Por Marcelo López Álvarez
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El descubrimiento sobre la proteína ID4 representa una luz de esperanza hacia tratamientos contra el cáncer de mama.
Esperanzador hallazgo

Científicos mendocinos descubren una proteína clave en el cáncer de mama más agresivo

Por Celeste Funes