Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

Un hecho insólito sacudió este domingo a la Primera Nacional de fútbol: el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn fue suspendido en el entretiempo luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara amenazas dentro del vestuario. El encuentro, válido por la llave 1 del reducido, estaba 1-0 a favor del Lobo jujeño.
Recordemos cómo terminó Comesaña el primer tiempo: omitió un claro penal a favor de Gimnasia, echó (mal y por doble amarilla) a un jugador local y se fue al vestuario escoltado por la policía. pic.twitter.com/YxKXSOozKF
Al momento de reanudar el partido, Comesaña no salió a dirigir y se reunió con dirigentes de ambos clubes. Según el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, el árbitro denunció haber recibido amenazas durante el entretiempo, lo que lo llevó a suspender el encuentro por falta de garantías.
“No nos causa gracia hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas en el entretiempo. Nosotros queríamos jugar, pero no podemos ir en contra de la seguridad”, explicó Sastre en diálogo con TyC Sports.
El partido queda oficialmente suspendido con fecha y hora a definir, y ahora deberá resolverlo la AFA en las próximas horas. La situación generó un fuerte repudio y dejó un clima de incertidumbre en la definición del reducido de la Primera Nacional.