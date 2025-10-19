Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn por amenazas al árbitro

El árbitro recibió amenazas y decidió no continuar el partido del Reducido de la Primera Nacional.

Por Sitio Andino Deportes







Un hecho insólito sacudió este domingo a la Primera Nacional de fútbol: el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn fue suspendido en el entretiempo luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara amenazas dentro del vestuario. El encuentro, válido por la llave 1 del reducido, estaba 1-0 a favor del Lobo jujeño.

Recordemos cómo terminó Comesaña el primer tiempo: omitió un claro penal a favor de Gimnasia, echó (mal y por doble amarilla) a un jugador local y se fue al vestuario escoltado por la policía.

Qué pasó en el estadio de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional La primera etapa terminó con ventaja para Gimnasia gracias a un gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos. Sin embargo, el equipo local sufrió la expulsión de Matías Noble en tiempo de descuento y se fue al vestuario con tensión en el aire.

¡ESCÁNDALO: EL ENCUENTRO ENTRE GIMNASIA DE JUJUY Y DEPORTIVO MADRYN FUE SUSPENDIDO POR PRESUNTAS AMENAZAS AL ÁRBITRO, LUCAS COMESAÑA!

Al momento de reanudar el partido, Comesaña no salió a dirigir y se reunió con dirigentes de ambos clubes. Según el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, el árbitro denunció haber recibido amenazas durante el entretiempo, lo que lo llevó a suspender el encuentro por falta de garantías.

Entrar e irse custodiado por la policía ya dice mucho de qué árbitro sos.

Lucas Comesaña, Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn.



La postura de los clubes y lo que viene "No nos causa gracia hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas en el entretiempo. Nosotros queríamos jugar, pero no podemos ir en contra de la seguridad", explicó Sastre en diálogo con TyC Sports.

"SUFRIMOS AMENAZAS DENTRO DEL VESTUARIO POR PARTE DE LOS DIRIGENTES DE GIMNASIA"

Lucas Comesaña, sobre la suspensión del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.



Lucas Comesaña, sobre la suspensión del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/3qyhwvl4kb — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2025 El partido queda oficialmente suspendido con fecha y hora a definir, y ahora deberá resolverlo la AFA en las próximas horas. La situación generó un fuerte repudio y dejó un clima de incertidumbre en la definición del reducido de la Primera Nacional.