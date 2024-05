Es un exjugador de Talleres y de Boca, vestiría la camiseta de Xolos y se lo vio en un polémico video

El historial complicado del futbolista

Este no es el primer incidente controversial en la vida de Reynoso. En marzo de 2014, fue víctima de un intento de robo en el que recibió un disparo en la rodilla. Tres años después, en mayo de 2017, fue imputado como “partícipe necesario en abuso de armas de fuego” tras un tiroteo en su barrio. En diciembre de 2021, fue acusado de agredir a un menor con un arma de fuego durante una pelea en una fiesta conocida como “Barrio Chino”, por lo que pasó más de diez días detenido en la cárcel de Bouwer.

Jorge Sánchez del Bianco, abogado de Reynoso, defendió al futbolista en Radio Mitre (Córdoba), argumentando: “Entendemos que no forma parte de ninguna causa ni que constituya delito. No se puede establecer cuándo ha sido filmado. No se puede verificar en el video que efectivamente sea un arma de fuego o de utilería. No habría actitud ilícita. Se va a poner a disposición de la Justicia, como siempre lo ha hecho”.

Reynoso, que comenzó su carrera profesional a los 18 años en Talleres y fue comprado por Boca en 2017, había expresado en una entrevista pasada sus deseos de jugar para la Selección Argentina y de pasar una Navidad con todos sus hermanos libres, sueños que ahora parecen lejanos./Infobae.