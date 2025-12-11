Enzo Pérez encaminó su llegada a un club argentino y también lo buscan desde la MLS

Enzo Pérez, cada vez más cerca de definir su nuevo destino.

Por Sitio Andino Deportes







El 2025 de River estuvo lejos de lo esperado y la primera decisión fuerte de Marcelo Gallardo fue un recorte profundo del plantel. Entre los nombres de peso aparece Enzo Pérez, quien había regresado a Núñez a comienzos de año para cerrar su carrera en el club de sus amores. Aunque tuvo altibajos, el mendocino volvió a destacarse en los momentos determinantes y su entrega fue ampliamente valorada por los hinchas.

Con la salida ya resuelta, Pérez no piensa en el retiro: tiene propuestas y ya dio un primer paso para definir su próximo club.

¿Dónde jugará Enzo Pérez en 2026? Según informó TyC Sports, Enzo Pérez tendría todo encaminado para jugar en Argentinos Juniors. En las últimas horas mantuvo una charla con el entrenador Nicolás Diez, y la conversación dejó muy buenas sensaciones. Si se cierran los detalles, el exmediocampista de River se sumará al Bicho de La Paternal, que disputará la Copa Libertadores 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Julianl04416674/status/1999115321551077535&partner=&hide_thread=false Argentinos juniors inició charlas con Enzo Pérez. pic.twitter.com/FKkN69y6Hv — Julian luna (@Julianl04416674) December 11, 2025 Un interés fuerte desde la MLS El mendocino también fue sondeado por la MLS, puntualmente por Atlanta United, donde Gerardo “Tata” Martino lo quiere para reforzar el mediocampo.

Sin embargo, todo indica que Enzo rechazará la oferta, ya que está cómodo en Buenos Aires y prioriza la estabilidad de su vida familiar. Datos clave Gallardo incluyó a Enzo Pérez en el recorte del plantel de River para la temporada 2026.

El jugador ya habló con Nicolás Diez y su llegada a Argentinos Juniors está prácticamente acordada.

Atlanta United lo quiere, pero el mendocino desestimaría la propuesta por motivos familiares.