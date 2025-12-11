Enzo Pérez encaminó su llegada a un club argentino y también lo buscan desde la MLS

El 2025 de River estuvo lejos de lo esperado y la primera decisión fuerte de Marcelo Gallardo fue un recorte profundo del plantel. Entre los nombres de peso aparece Enzo Pérez, quien había regresado a Núñez a comienzos de año para cerrar su carrera en el club de sus amores. Aunque tuvo altibajos, el mendocino volvió a destacarse en los momentos determinantes y su entrega fue ampliamente valorada por los hinchas.
Con la salida ya resuelta, Pérez no piensa en el retiro: tiene propuestas y ya dio un primer paso para definir su próximo club.
Según informó TyC Sports, Enzo Pérez tendría todo encaminado para jugar en Argentinos Juniors. En las últimas horas mantuvo una charla con el entrenador Nicolás Diez, y la conversación dejó muy buenas sensaciones. Si se cierran los detalles, el exmediocampista de River se sumará al Bicho de La Paternal, que disputará la Copa Libertadores 2026.