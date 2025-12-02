Enzo Pérez en la mira de un equipo grande: la revolución del mercado de pases

El futuro de Enzo Pérez vuelve a mover el mercado sudamericano: el mediocampista de River no será considerado por Marcelo Gallardo para la próxima temporada y Nacional de Montevideo aparece como el principal interesado. El mendocino atraviesa días de análisis, llamados y sondeos, con la intención de cerrar su nuevo destino antes del inicio del 2026.
Nacional insiste: el gigante uruguayo quiere a Enzo Pérez
El Bolso ya había intentado ficharlo en 2023 y ahora vuelve con fuerza para reforzar su mediocampo. El club uruguayo, tricampeón de América, busca sumar experiencia para competir en la próxima Copa Libertadores, donde pretende dar un salto de calidad. La dirigencia ve en Pérez un líder natural capaz de ordenar al equipo dentro y fuera de la cancha.
Su salida reabre interrogantes sobre el recambio en el mediocampo millonario. “Hoy se termina una gran etapa de amor…”, había expresado en su despedida, frase que hoy recupera sentido ante un nuevo final de ciclo.
¿Dónde va a jugar entonces Enzo Pérez?
El jugador ya escucha ofertas y evalúa qué proyecto deportivo le asegura continuidad y protagonismo en los últimos años de su carrera.