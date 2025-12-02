2 de diciembre de 2025
{}
Enzo Pérez en la mira de un equipo grande: la revolución del mercado de pases

El jugador mendocino Enzo Pérez deja River y tiene todos los bolsos listos para mudarse de club. Mirá lo que se viene para el mediocampista.

Enzo Pérez no será tenido en cuenta por Gallardo y evalúa ofertas para 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El futuro de Enzo Pérez vuelve a mover el mercado sudamericano: el mediocampista de River no será considerado por Marcelo Gallardo para la próxima temporada y Nacional de Montevideo aparece como el principal interesado. El mendocino atraviesa días de análisis, llamados y sondeos, con la intención de cerrar su nuevo destino antes del inicio del 2026.

Nacional insiste: el gigante uruguayo quiere a Enzo Pérez

El Bolso ya había intentado ficharlo en 2023 y ahora vuelve con fuerza para reforzar su mediocampo. El club uruguayo, tricampeón de América, busca sumar experiencia para competir en la próxima Copa Libertadores, donde pretende dar un salto de calidad. La dirigencia ve en Pérez un líder natural capaz de ordenar al equipo dentro y fuera de la cancha.

Además, su nombre genera consenso en Montevideo, donde lo consideran una oportunidad de mercado por su trayectoria internacional.

Su salida reabre interrogantes sobre el recambio en el mediocampo millonario. “Hoy se termina una gran etapa de amor…”, había expresado en su despedida, frase que hoy recupera sentido ante un nuevo final de ciclo.

¿Dónde va a jugar entonces Enzo Pérez?

El jugador ya escucha ofertas y evalúa qué proyecto deportivo le asegura continuidad y protagonismo en los últimos años de su carrera.

La desmentida sobre Enzo Pérez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/2en4dias/status/1995664295200522608&partner=&hide_thread=false

Por Marcelo López Álvarez