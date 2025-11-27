River y Gallardo pasan la tijera: quiénes son los héroes de Madrid que dejarán el club en diciembre
Varios referentes del ciclo Marcelo Gallardo se irán de River Plate a fin de año. Enzo Pérez, Nacho Fernández y más nombres en la lista. Mirá lo que pasó.
River limpia el plantel.
River cerró un 2025 para el olvido: sin títulos, sin identidad futbolística y con un vínculo muy desgastado con su hinchada. En este contexto, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo iniciará desde diciembre un recorte profundo del plantel, que incluirá la salida de varios héroes de Madrid, referentes históricos del ciclo de Marcelo Gallardo.
Cómo viene la mano con River
En el plano contractual, la mayoría de los futbolistas involucrados finalizan su vínculo a fin de año, lo que simplifica la decisión dirigencial aunque complica en lo emocional al DT. El caso más emblemático es el de Enzo Pérez, capitán y símbolo del River campeón en el Bernabéu. A los 39 años, tendrá su segunda despedida del club de Núñez.
Por otro lado, Miguel Borja finaliza su contrato el 31/12 y el mismo no será extendido. Giuliano Galoppo cumplió su préstamo y deberá volver a São Paulo, aunque existe la chance de que Gallardo intente retenerlo usando a Gonzalo Tapia y Enzo Díaz como posibles monedas de cambio.
Quiénes son los héroes de Madrid que seguirán en River en 2026
Entre los campeones de Madrid habrá también nombres que seguirán vinculados al River 2026. Juan Fernando Quintero, autor de uno de los goles más importantes de la historia del club, continuará en Núñez: el colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2027 y buscará levantar su nivel en la próxima temporada.
Lucas Martínez Quarta también seguirá siendo una opción para Marcelo Gallardo entre los marcadores centrales. El ex Fiorentina terminó el año como el “2” titular, con rendimientos irregulares pero sosteniéndose en la consideración del DT.
En el lateral derecho, Gonzalo Montiel aparece como una fija, pese a que su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado y quedó marcado por el segundo tanto de Racing en el último cruce, donde salió lejos a buscar a Duván Vergara y dejó su sector desprotegido.
El caso de Franco Armani es especial: si bien tiene contrato hasta fines de 2026, tanto el arquero como el club firmaron una cláusula de rescisión unilateral, sin compensación, que puede ejecutarse del 1º al 15 de enero del próximo año. Por ahora, no hay indicios de que se active y todo indica que Armani seguirá en River.