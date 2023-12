El tierno momento de intimidad que compartió Alexis Mac Allister junto a su nueva pareja

La mediática ruptura de Mac Allister y Cami Mayan

La separación entre el jugador campeón del mundo y la influencer se confirmó hace algunos meses, luego de que saliera a la luz que el futbolista comenzó un nuevo romance con una amiga de la infancia, Ailén Cova. Los rumores se confirmaron cuando la nueva pareja se mostró muy acaramelada en la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Después de la separación, la joven de 23 años, reveló que se dedicó al mundo de las tendencias. “Ahora me dedico a ser influencer de moda. Para arrancar hace tan poco, me va bien. Creo que es algo que tengo que ir manejando y viendo cómo se desarrolla”, contó. Y agregó: “Ojalá que siga bien. Es algo que quería hacer hace un montón y no lo hacía porque me daba vergüenza”./TN