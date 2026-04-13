El River de Coudet venció a Racing, no para de ganar y genera miedo antes del Superclásico

River se impuso con autoridad en Avellaneda y atraviesa su mejor momento del torneo.

El Club Atlético River Plate atraviesa su mejor momento del Torneo Apertura: le ganó 2-0 a Racing en Avellaneda, sumó su quinta victoria consecutiva desde la llegada de Eduardo Coudet y se afirma como escolta en la Zona B. El equipo mostró solidez, eficacia y personalidad , tres rasgos que explican este presente y que lo posicionan como serio candidato.

El desarrollo no fue sencillo . Racing salió con intensidad, presionó alto y tuvo las primeras situaciones claras, sobre todo con Santiago Solari y Adrián “Maravilla” Martínez, que no lograron resolver en los metros finales. River, en cambio, apostó a otro plan: orden, paciencia y aprovechar errores rivales . Y así encontró la ventaja.

River pone primera en la Sudamericana con el envión del ciclo Coudet

Mirá el resumen: River resistió con uno menos y sumó un punto valioso en la Sudamericana

A los 33 minutos del primer tiempo, Facundo Colidio capitalizó un cierre defensivo fallido, quedó mano a mano y definió con autoridad para el 1-0. Ese gol cambió el escenario. River se acomodó, bajó el ritmo del partido y empezó a jugar con la desesperación del rival.

En el complemento, Racing intentó reaccionar con juego directo y empuje, pero chocó contra un River bien parado, concentrado y sin fisuras defensivas . Cada intento del local encontraba respuesta. Beltrán respondió cuando lo exigieron y la última línea sostuvo el resultado sin grandes sobresaltos .

El momento clave llegó a los 34 minutos, cuando Marcos Rojo vio la roja tras un golpe sin pelota, dejando a Racing con diez. Con el partido controlado, River no se conformó. Ya en tiempo de descuento, una presión alta de Juan Cruz Meza terminó en los pies de Sebastián Driussi, que definió con categoría para el 2-0 definitivo.

El impacto del ciclo Coudet

El cambio es evidente. Desde la llegada de Eduardo Coudet, River ganó los cinco partidos que jugó, mostrando una evolución clara en lo futbolístico y en lo anímico.

El equipo recuperó agresividad, intensidad y confianza. Hoy es un conjunto que sabe cuándo atacar, cuándo esperar y cómo resolver los partidos.

Además, levantó rendimientos individuales y volvió a tener peso ofensivo, algo que había perdido en tramos anteriores.

Embed - BLOOPER DE ROJO, GOL DE COLIDIO Y CLÁSICO MILLONARIO EN AVELLANEDA | Racing 0-2 River | RESUMEN

La tabla y un presente que ilusiona

Con esta victoria, River llegó a 26 puntos y se mantiene como escolta, a tres unidades del líder Independiente Rivadavia.

En un torneo parejo, donde los detalles marcan diferencias, el presente del “Millonario” lo pone en una posición privilegiada.

No solo por los resultados, sino por la sensación de equipo armado y competitivo.

Se viene el Superclásico en el mejor momento

El calendario no da respiro y el próximo desafío será nada menos que Boca.

River vs Boca – domingo 19 de abril, 17:00

River llega invicto con su nuevo DT, en alza y con confianza plena, mientras que el Superclásico aparece como una prueba ideal para medir hasta dónde puede llegar este equipo.

Ganó, convenció y ahora va por todo.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones