El Pulga Luis Rodríguez fue denunciado por un empleado del club

Por otro lado, y en conferencia de prensa, el uruguayo Saralegui confirmó que no tendrá en cuenta al atacante para el próximo certamen de la Liga Profesional, por no haberse presentado a tiempo a la pretemporada y además por este episodio.

"No está en mi cabeza porque no se presentó como sus otros compañeros. En su momento manifestó que no quería seguir en el club y nadie me comunicó otra cosa, por eso nosotros seguimos nuestro camino. Hay nombres que se están por concretar en el puesto de él. Entonces no puedo ir para atrás, tengo que seguir", remarcó el entrenador.

Asimismo, Saralegui justificó su decisión: "No lo puedo tener en cuenta, porque yo ya planifiqué. No es bueno tener un jugador en conflicto y por eso queremos que se resuelva su situación. Es un tema de respeto para el plantel. Del sacrificio y el trabajo de los otros jugadores que empezaron hace un mes. Necesito que resuelva primero su situación personal".

El jugador mantiene un conflicto con la institución santafesina luego de que fuera apretado por un grupo de barrabravas. Desde ese momento señaló que no seguiría en el club, pero en las últimas horas se presentó a la pretemporada tras una charla que tuvo con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien hizo de mediador para encontrar una solución.