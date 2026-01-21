21 de enero de 2026
{}
El Inter de Milán llamó al Dibu Martínez y sacudió el mercado europeo

El club Inter de Milán inició contactos con el arquero campeón del mundo y analiza su llegada al fútbol italiano. Mirá cómo viene la mano.

Emiliano “Dibu” Martínez, campeón del mundo con la Selección argentina, aparece en el radar del Inter de Milán.

Por Sitio Andino Deportes

El mercado de pases europeo volvió a tener a un argentino como protagonista. Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección argentina campeona del mundo, quedó en el centro de la escena tras conocerse que Inter de Milán inició contactos para sumarlo como posible refuerzo y cubrir una vacante clave bajo los tres palos.

El interés del Inter de Milán y la situación del arco

Según informó Sky Sports Italia, el conjunto neroazzurro tomó la decisión de no renovar el contrato de Yann Sommer, lo que abrió la búsqueda de un arquero de jerarquía internacional. En ese escenario, el nombre del marplatense surgió como una de las principales alternativas, impulsado por su presente y su recorrido en la elite europea.

"Dibu" Martínez, una referencia mundial en su puesto

Martínez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Campeón del mundo en Qatar 2022, fue figura determinante en la definición por penales y consolidó su estatus con premios individuales de primer nivel:

Guante de Oro FIFA 2022 y 2024, y Premio Lev Yashin 2023 y 2024, otorgado por France Football.

Estas distinciones lo posicionan como uno de los mejores arqueros del planeta, condición que explica el interés de clubes de primer nivel.

El principal obstáculo para concretar la operación

Más allá de los contactos iniciales, la operación no aparece sencilla. El elevado salario que percibe Martínez en Aston Villa representa una dificultad importante para la estructura económica del Inter, que analiza alternativas para encajar la operación dentro de sus márgenes financieros.

El arquero argentino es uno de los mejores pagos de la Premier League, y ese punto podría enfriar las negociaciones si no se alcanza un acuerdo viable.

Un interés que no es nuevo

No es la primera vez que el Inter posa sus ojos en el Dibu. En 2023, tras la salida de André Onana, el club italiano presentó una oferta formal por el arquero surgido de Independiente. Sin embargo, Aston Villa la rechazó por considerarla insuficiente y el Neroazzurro terminó contratando a Sommer.

