Delfina Corvalán, el Atletismo adaptado en San Rafael: superar barreras y crecer compitiendo

La protagonista contó cómo el atletismo adaptado transformó su vida, los desafíos en la provincia de Mendoza y sus sueños. Repasá su historia.

La sanrafaelina Delfina Corvalán, una de las voces destacadas del Atletismo adaptado en Mendoza, proyecta nuevos desafíos deportivos.

 Por Martín Sebastián Colucci

El deporte adaptado en la provincia de Mendoza sigue escribiendo historias que transforman realidades, y una de sus protagonistas es la sanrafaelina Delfina Corvalán, una atleta que encontró en el Atletismo mucho más que una disciplina: un espacio para crecer, competir y derribar barreras propias y ajenas. Su recorrido refleja el avance de la inclusión deportiva, pero también la consolidación de un movimiento que exige ser mirado con la misma seriedad y proyección que el alto rendimiento convencional.

Con un camino construido entre entrenamientos y competencias, Corvalán reconoce que el atletismo le cambió la vida. “Mi mayor motivación siempre fueron mis ganas de superarme, mi familia y mi profe Emiliano”, afirmó la deportista, hoy una referencia del atletismo adaptado mendocino. Su mirada resume algo que se repite en cada pista: no se trata solo de superación personal, también es rendimiento, competencia y sueños convertidos en objetivos.

Inicios y transformación personal con la mirada en el Atletismo

Sus primeros pasos en el atletismo adaptado fueron un desafío: “Al principio estaba muy nerviosa por comenzar algo nuevo, pero poco a poco el atletismo me empezó a gustar más”. Ese proceso se convirtió en un punto de inflexión: “Mi vida cambió totalmente, no solo en lo deportivo sino también a nivel personal, porque siento que maduré y crecí como persona y el deporte me ayudó a ver la vida desde otro lado”.

Las competencias también dejaron huellas. Corvalán describe un sentimiento que la acompaña en cada carrera: “Antes siempre están los nervios, pero cuando termina aparece esa satisfacción de poder decir ‘lo hice’”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1990754664951030105&partner=&hide_thread=false

Crecimiento del deporte adaptado e inclusión en la provincia de Mendoza

La atleta reconoce un progreso real: “El deporte adaptado ha crecido porque cada año hay más chicos participando”. Sin embargo, advierte que aún hay trabajo por hacer: “Todavía falta. Hay que promocionar e incentivar a profes y alumnos para que se animen y participen”.

Representar a la provincia y al país tiene un valor especial. “Para mí es un orgullo enorme representar a Mendoza y lograr todo lo que ganamos”, afirma.

Desafíos deportivos y técnica en silla de ruedas

Delfina identifica su mayor desafío: “Tuve que aprender a usar la silla de ruedas como una aliada en el atletismo y no como un impedimento. El desafío fue superar mis propios miedos”.

Agradece especialmente a su entorno cercano: “Mi familia siempre fue mi mayor motivación. Mi profe fue clave, porque gracias a él conocí el atletismo, y mis amigos me acompañan y me ayudan a seguir creciendo.”

Rendimiento y competencia real

Corvalán sostiene que el deporte adaptado no puede narrarse solo desde la superación personal: “Para mí es un conjunto de sensaciones: quiero participar, buscar experiencia, mejorar el rendimiento y perfeccionar la técnica”.

Su mensaje a nuevos deportistas con discapacidad es claro: “Que dejen los prejuicios y los miedos. Que derriben sus propias barreras. Todos somos capaces de lograr lo que soñamos, solo hay que animarse.

Metas futuras y proyección en el deporte adaptado

Corvalán no se detiene en lo conseguido. Sus próximos objetivos están definidos: “Quiero volver a competir en los Juegos Sanmartinianos del próximo año y ver si podemos incursionar en maratones en silla de ruedas”.

