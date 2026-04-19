Con la mendocina Luciana Peralta figura, Las Leoncitas fueron campeonas de la Copa Panamericana Junior 2026

Luciana Peralta fue protagonista en el título de Las Leoncitas en la Copa Panamericana Junior.

El hockey sobre césped argentino vuelve a celebrar en lo más alto del continente y Mendoza dice presente. Las Leoncitas se consagraron campeonas de la Copa Panamericana Junior tras vencer 3-1 a Estados Unidos , en un torneo donde la mendocina Luciana Peralta fue protagonista clave , aportando goles y rendimiento en un equipo que dominó de principio a fin.

La definición en Santiago de Chile tuvo todos los condimentos. Argentina golpeó primero con Chiara Ambrosini , pero Estados Unidos reaccionó rápido y empató el partido, dejando una final abierta y muy disputada.

Argentina, con presencia mendocina, aplastó 8-1 a Canadá en el Panamericano de hockey

Orgullo mendocino: Peralta la rompió y Las Leoncitas están en semis del Panamericano

Sin embargo, en el segundo tiempo, la jerarquía argentina marcó la diferencia . Ambrosini volvió a aparecer desde el punto de penal en dos ocasiones y selló el 3-1 definitivo , en una actuación decisiva.

Las Leoncitas mostraron carácter, paciencia y contundencia en el momento justo.

Luciana Peralta, aporte mendocino en el título

Dentro de un equipo lleno de talento, Luciana Peralta tuvo un torneo destacado, siendo una pieza importante en el funcionamiento colectivo.

La jugadora de Los Tordos no solo aportó juego, sino también goles en varios partidos, consolidándose como una de las representantes mendocinas que pisa fuerte en el seleccionado juvenil.

Mendoza vuelve a decir presente en lo más alto del hockey nacional.

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Las Leoncitas se coronaron campeonas de la Copa Panamericana Junior Femenina venciendo 3-1 a Estados Unidos con un Hat-Trick de Chiara Ambrosini



Los Leoncitos salieron campeones de la Copa Panamericana Junior Masculina con ganándole 4-0 a Canadá… pic.twitter.com/QDwziW9cpM — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Un torneo perfecto y dominio absoluto

El camino al título fue contundente. Las Leoncitas ganaron todos sus partidos y mostraron una superioridad clara en cada presentación:

Argentina 11-0 México

Argentina 8-1 Canadá

Argentina 2-1 Uruguay

Argentina 5-0 Estados Unidos

Argentina 3-0 Chile

Y en la final, nuevamente ante Estados Unidos, cerraron la obra con un sólido 3-1. Un torneo sin fisuras, con números que explican el campeonato.

Un nuevo título y el objetivo mundialista

Con esta consagración, Argentina alcanzó su noveno título Panamericano Junior y el segundo consecutivo, reafirmando su dominio en la categoría.

Además, el equipo aseguró su lugar en el Mundial Sub 21 de 2027, donde buscará volver a consagrarse como ya lo hizo en 1993 y 2016.

Las Leoncitas no solo ganan: marcan una era.

Preguntas clave

Quién es la mendocina campeona con Las Leoncitas

Luciana Peralta, jugadora de Los Tordos

Cómo salió la final de la Copa Panamericana Junior

Argentina venció 3-1 a Estados Unidos

Cuántos títulos tiene Argentina en este torneo

Nueve campeonatos, siendo el segundo consecutivo

Qué logró Argentina además del título

La clasificación al Mundial Sub 21 de 2027