Con la mendocina Luciana Peralta figura, Las Leoncitas fueron campeonas de la Copa Panamericana Junior 2026

El hockey sobre césped argentino vuelve a celebrar en lo más alto del continente y Mendoza dice presente. Las Leoncitas se consagraron campeonas de la Copa Panamericana Junior tras vencer 3-1 a Estados Unidos, en un torneo donde la mendocina Luciana Peralta fue protagonista clave, aportando goles y rendimiento en un equipo que dominó de principio a fin.
Una final intensa y una figura decisiva para Las Leoncitas
La definición en Santiago de Chile tuvo todos los condimentos. Argentina golpeó primero con Chiara Ambrosini, pero Estados Unidos reaccionó rápido y empató el partido, dejando una final abierta y muy disputada.
Sin embargo, en el segundo tiempo, la jerarquía argentina marcó la diferencia. Ambrosini volvió a aparecer desde el punto de penal en dos ocasiones y selló el 3-1 definitivo, en una actuación decisiva.