19 de abril de 2026
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Las Leoncitas

Con la mendocina Luciana Peralta figura, Las Leoncitas fueron campeonas de la Copa Panamericana Junior 2026

Las Leoncitas vencieron a Estados Unidos y se consagraron campeonas con gran actuación de la jugadora mendocina Luciana Peralta. Repasá lo sucedido.

Luciana Peralta fue protagonista en el título de Las Leoncitas en la Copa Panamericana Junior.

Luciana Peralta fue protagonista en el título de Las Leoncitas en la Copa Panamericana Junior.

Por Sitio Andino Deportes

El hockey sobre césped argentino vuelve a celebrar en lo más alto del continente y Mendoza dice presente. Las Leoncitas se consagraron campeonas de la Copa Panamericana Junior tras vencer 3-1 a Estados Unidos, en un torneo donde la mendocina Luciana Peralta fue protagonista clave, aportando goles y rendimiento en un equipo que dominó de principio a fin.

Una final intensa y una figura decisiva para Las Leoncitas

La definición en Santiago de Chile tuvo todos los condimentos. Argentina golpeó primero con Chiara Ambrosini, pero Estados Unidos reaccionó rápido y empató el partido, dejando una final abierta y muy disputada.

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Sin embargo, en el segundo tiempo, la jerarquía argentina marcó la diferencia. Ambrosini volvió a aparecer desde el punto de penal en dos ocasiones y selló el 3-1 definitivo, en una actuación decisiva.

Luciana Peralta, aporte mendocino en el título

Dentro de un equipo lleno de talento, Luciana Peralta tuvo un torneo destacado, siendo una pieza importante en el funcionamiento colectivo.

La jugadora de Los Tordos no solo aportó juego, sino también goles en varios partidos, consolidándose como una de las representantes mendocinas que pisa fuerte en el seleccionado juvenil.

Mendoza vuelve a decir presente en lo más alto del hockey nacional.

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Un torneo perfecto y dominio absoluto

El camino al título fue contundente. Las Leoncitas ganaron todos sus partidos y mostraron una superioridad clara en cada presentación:

  • Argentina 11-0 México
  • Argentina 8-1 Canadá
  • Argentina 2-1 Uruguay
  • Argentina 5-0 Estados Unidos
  • Argentina 3-0 Chile

Y en la final, nuevamente ante Estados Unidos, cerraron la obra con un sólido 3-1. Un torneo sin fisuras, con números que explican el campeonato.

Un nuevo título y el objetivo mundialista

Con esta consagración, Argentina alcanzó su noveno título Panamericano Junior y el segundo consecutivo, reafirmando su dominio en la categoría.

Además, el equipo aseguró su lugar en el Mundial Sub 21 de 2027, donde buscará volver a consagrarse como ya lo hizo en 1993 y 2016.

Las Leoncitas no solo ganan: marcan una era.

Preguntas clave

Quién es la mendocina campeona con Las Leoncitas

Luciana Peralta, jugadora de Los Tordos

Cómo salió la final de la Copa Panamericana Junior

Argentina venció 3-1 a Estados Unidos

Cuántos títulos tiene Argentina en este torneo

Nueve campeonatos, siendo el segundo consecutivo

Qué logró Argentina además del título

La clasificación al Mundial Sub 21 de 2027

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