Claudio "Chiqui" Tapia, reunión en la Casa Blanca antes del Mundial 2026 ¿Y con Trump?

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia recibió una invitación para ver a Trump antes del Mundial 2026. Mirá la data.

Claudio Chiqui Tapia, en Mar-a-Lago, junto al asesor Félix Lasarte.

En un movimiento inesperado para la diplomacia argentina, Claudio “Chiqui” Tapia mantuvo reuniones estratégicas en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, y recibió una invitación para visitarlo en la Casa Blanca. El viaje se dio apenas horas después del sorteo del Mundial 2026 y en medio de la creciente tensión entre la AFA y el Gobierno nacional.

Reunión en Mar-a-Lago e invitación directa a Trump

Tapia participó de una cena privada donde mantuvo una larga conversación con Félelix Lasarte, asesor de la Comisión de Inteligencia del Presidente de Estados Unidos.

De ese diálogo surgieron dos definiciones clave:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1997513413098877064&partner=&hide_thread=false

Un viaje que profundiza la tensión con la Casa Rosada

Mientras Tapia se movía en reuniones de alto nivel en Estados Unidos, en Buenos Aires crecían las críticas del Gobierno hacia la conducción de la AFA.

Funcionarios y comunicadores alineados al oficialismo reavivaron cuestionamientos y hasta apuntaron contra la cercanía de Lionel Messi con la actual dirigencia.

La ministra Patricia Bullrich incluso pidió públicamente que el capitán argentino “se corra del medio”, frase que desató un fuerte ruido político y expuso el malestar de la Casa Rosada con la estructura que lidera Tapia.

En ese contexto, el movimiento del titular de la AFA en Washington no pasó inadvertido: para Estados Unidos fue una señal de estabilidad, para el Gobierno argentino, un nuevo foco de tensión institucional.

El trasfondo: Mundial 2026 y disputas de poder

La visita de Tapia se produjo horas después del sorteo del Mundial, donde Argentina quedó en el Grupo J. Su presencia en EE.UU. refuerza el rol de la AFA en la preparación logística y política del torneo.

Mientras tanto, en la Casa Rosada persiste la incomodidad con la conducción del fútbol argentino, lo que vuelve cada gesto de Tapia un movimiento leído en clave de poder.

Con el Mundial en puerta, la AFA suma un respaldo internacional de peso en un escenario donde las disputas internas vuelven a quedar expuestas.

