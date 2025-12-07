Claudio "Chiqui" Tapia, reunión en la Casa Blanca antes del Mundial 2026 ¿Y con Trump?

En un movimiento inesperado para la diplomacia argentina, Claudio “Chiqui” Tapia mantuvo reuniones estratégicas en Mar-a-Lago , la residencia de Donald Trump , y recibió una invitación para visitarlo en la Casa Blanca . El viaje se dio apenas horas después del sorteo del Mundial 2026 y en medio de la creciente tensión entre la AFA y el Gobierno nacional .

Tapia participó de una cena privada donde mantuvo una larga conversación con Félelix Lasarte , asesor de la Comisión de Inteligencia del Presidente de Estados Unidos.

Para la diplomacia estadounidense, Tapia ocupó el vacío político que dejó la ausencia presidencial y reforzó la interlocución argentina de cara al Mundial.

La lectura en Washington de que la presencia del presidente de la AFA fue un gesto institucional necesario , especialmente tras la cancelación del viaje de Javier Milei a EE.UU., episodio que provocó ruido diplomático .

Una invitación formal para que Tapia se reúna con Donald Trump antes de la Copa del Mundo.

Un viaje que profundiza la tensión con la Casa Rosada

Mientras Tapia se movía en reuniones de alto nivel en Estados Unidos, en Buenos Aires crecían las críticas del Gobierno hacia la conducción de la AFA.

Funcionarios y comunicadores alineados al oficialismo reavivaron cuestionamientos y hasta apuntaron contra la cercanía de Lionel Messi con la actual dirigencia.

La ministra Patricia Bullrich incluso pidió públicamente que el capitán argentino “se corra del medio”, frase que desató un fuerte ruido político y expuso el malestar de la Casa Rosada con la estructura que lidera Tapia.

En ese contexto, el movimiento del titular de la AFA en Washington no pasó inadvertido: para Estados Unidos fue una señal de estabilidad, para el Gobierno argentino, un nuevo foco de tensión institucional.

El trasfondo: Mundial 2026 y disputas de poder

La visita de Tapia se produjo horas después del sorteo del Mundial, donde Argentina quedó en el Grupo J. Su presencia en EE.UU. refuerza el rol de la AFA en la preparación logística y política del torneo.

Mientras tanto, en la Casa Rosada persiste la incomodidad con la conducción del fútbol argentino, lo que vuelve cada gesto de Tapia un movimiento leído en clave de poder.

Con el Mundial en puerta, la AFA suma un respaldo internacional de peso en un escenario donde las disputas internas vuelven a quedar expuestas.