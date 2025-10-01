Champions League: el miércoles de Barcelona vs PSG y duelos históricos que pueden cambiar la fase

El Barça recibe al PSG en un cruce que promete goles y emoción en la Champions League.

Por Sitio Andino Deportes







La UEFA Champions League abre este miércoles un capítulo electrizante de la fase liga, con el duelo estelar entre Barcelona y PSG y otros ocho encuentros cargados de historia, estadísticas y revanchas. Los gigantes europeos buscan afirmarse rumbo a la clasificación mientras varios equipos intentan romper rachas adversas en una jornada que promete goles y emoción.

Barcelona vs PSG, el choque estelar de una jornada imperdible El encuentro que capta todas las miradas será el Barcelona vs Paris Saint-Germain. El historial favorece al Barça, pero el PSG ganó sus dos últimas visitas al Camp Nou (1-4 en 2020/21 y 2023/24). El equipo catalán llega invicto en sus últimos ocho partidos de fase liga (siete triunfos) y con un promedio goleador impresionante: 75 tantos en 17 partidos en casa.

El campeón europeo PSG atraviesa un gran momento con 11 victorias en sus últimos 13 encuentros de Champions, por lo que se espera un duelo de altísimo nivel. Este partido puede definir el liderazgo del grupo y marcar un golpe de autoridad para el que salga vencedor.

Todos los partidos y horarios del miércoles en la Champions League La jornada arranca temprano con dos encuentros a las 13:45:

Union Saint-Gilloise vs Newcastle (Fox Sports) — los belgas buscan mantener su invicto europeo en casa ante un Newcastle que no gana en Champions hace cinco partidos.

Qaraba vs Copenhagen (ESPN 2) — duelo parejo con rachas opuestas: el campeón danés no pierde este torneo, pero le cuesta ganar fuera de casa. A las 16:00 se juegan siete partidos: Arsenal vs Olympiacos (ESPN 2) — clásico europeo con historial igualado y dominio griego en Londres.

Leverkusen vs PSV (ESPN 2) — alemanes invictos en casa, PSV con 17 partidos sin ganar en Alemania.

Villarreal vs Juventus (Disney+) — revancha de 2021/22 con la Vecchia Signora buscando cortar la racha amarilla.

Napoli vs Sporting CP (Disney+) — italianos invencibles contra portugueses; Sporting busca su primer triunfo en Italia.

Mónaco vs Manchester City (Disney+) — recuerdo de la eliminación al City en 2017; los ingleses arrastran cuatro derrotas seguidas como visitantes.

Borussia Dortmund vs Athletic Club (Disney+) — estreno oficial entre ambos, con el Dortmund fuerte en casa y el Athletic invicto ante alemanes.

Barcelona vs PSG (Fox Sports) — el gran atractivo del día, con goles asegurados y dos potencias midiendo fuerzas. Embed La Champions League vive un miércoles vibrante con estadios llenos, rachas en juego y duelos históricos que pueden definir clasificaciones. Todos los ojos estarán puestos en el Barcelona-PSG, pero cada encuentro trae estadísticas y antecedentes que prometen sorpresas y emociones fuertes para los fanáticos del fútbol europeo. Las posiciones de la UEFA Champions League Embed