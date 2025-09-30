Videos: goles y participaciones argentinas en una nueva fecha de Champions League

La Champions League vivió una nueva fecha con gran protagonismo de futbolistas argentinos en distintos escenarios de Europa. Desde los goles de Lautaro Martínez y Julián Álvarez hasta la presencia activa de Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho, la jornada dejó actuaciones destacadas.
Otra goleada del Atlético Madrid del Cholo Simeone
Atlético Madrid extendió su gran semana con un contundente 5 a 1 sobre Eintracht Frankfurt, apenas cuatro días después de haber goleado al Real Madrid en el clásico por La Liga.
Giacomo Raspadori abrió la cuenta a los tres minutos, Robin Le Normand amplió de cabeza y Antoine Griezmann cerró la primera etapa con el tercero tras asistencia de Julián Álvarez.
Jonathan Burkardt descontó para los alemanes, pero Giuliano Simeone y la Araña, de penal, sentenciaron el 5-1 definitivo. Atlético selló así dos victorias resonantes en menos de una semana. Buenas noticias para su entrenador, Diego “Cholo” Simeone.
Embed
¡OTRA ASISTENCIA DE JULIÁN ÁLVAREZ Y CABEZAZO DE GIULIANO SIMEONE PARA EL 4-1!
En Italia, Inter sumó su segundo triunfo con un 3-0 sobre Slavia Praga. Un error del arquero visitante permitió a Lautaro Martínez anotar el primero y transformarse en el único jugador del club con goles en siete ediciones distintas de Champions.
Embed
¡ARQUERITO TIME Y GOL DEL TORO! Lautaro Martínez aprovechó el regalo de Stanek y marcó el 1-0 de Inter ante Slavia Praga.
Real Madrid goleó en Kazajistán y otros resultados en la Champions League
Real Madrid superó 5 a 0 a Kairat Almaty en Kazajistán, con un triplete de Kylian Mbappé y la participación desde el arranque de Franco Mastantuono. El juvenil argentino forzó el penal del primer gol y se mostró activo en ataque antes de ser reemplazado. Camavinga y Brahim Díaz completaron la goleada.
En Italia, Atalanta venció 2 a 1 a Brujas. El conjunto de Iván Juri revirtió el gol inicial de Christos Tzolis gracias a un penal de Lazar Samardzic y un cabezazo de Pasalic en el tramo final.
Chelsea logró su primera victoria con un ajustado 1-0 sobre Benfica en la vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge. El único gol fue un autogol del colombiano Richard Ríos tras un centro de Alejandro Garnacho.