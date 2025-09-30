Videos: goles y participaciones argentinas en una nueva fecha de Champions League

Antoine Griezmann llegó a los 200 goles con el Aleti. Julián Álvarez, detrás, también anotó.

La Champions League vivió una nueva fecha con gran protagonismo de futbolistas argentinos en distintos escenarios de Europa. Desde los goles de Lautaro Martínez y Julián Álvarez hasta la presencia activa de Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho, la jornada dejó actuaciones destacadas.

Atlético Madrid extendió su gran semana con un contundente 5 a 1 sobre Eintracht Frankfurt , apenas cuatro días después de haber goleado al Real Madrid en el clásico por La Liga.

Polideportivo El automovilismo mendocino según Hugo Mari: la crisis, los jóvenes pilotos y el anhelo de un autódromo

a la carga Champions: el Chelsea de Enzo Fernández enfrenta al Benfica de Otamendi en una jornada con sabor argentino

Giacomo Raspadori abrió la cuenta a los tres minutos, Robin Le Normand amplió de cabeza y Antoine Griezmann cerró la primera etapa con el tercero tras asistencia de Julián Álvarez .

Jonathan Burkardt descontó para los alemanes, pero Giuliano Simeone y la Araña, de penal, sentenciaron el 5-1 definitivo. Atlético selló así dos victorias resonantes en menos de una semana. Buenas noticias para su entrenador, Diego “Cholo” Simeone.

Embed ¡OTRA ASISTENCIA DE JULIÁN ÁLVAREZ Y CABEZAZO DE GIULIANO SIMEONE PARA EL 4-1!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bn0mKv3QiK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025

Lautaro Martínez brilló en el Inter

En Italia, Inter sumó su segundo triunfo con un 3-0 sobre Slavia Praga. Un error del arquero visitante permitió a Lautaro Martínez anotar el primero y transformarse en el único jugador del club con goles en siete ediciones distintas de Champions.

Embed ¡ARQUERITO TIME Y GOL DEL TORO! Lautaro Martínez aprovechó el regalo de Stanek y marcó el 1-0 de Inter ante Slavia Praga.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/76FlZbXpDT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025

Denzel Dumfries amplió y el propio Lautaro firmó el tercero para sostener el arranque perfecto del Nerazzurro.

Embed LA BANDERA ARGENTINA EN ALTO: doblete del Toro Martínez para el 3-0 de Inter vs. Slavia Praga.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z7pLjabdFk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025

Real Madrid goleó en Kazajistán y otros resultados en la Champions League

Real Madrid superó 5 a 0 a Kairat Almaty en Kazajistán , con un triplete de Kylian Mbappé y la participación desde el arranque de Franco Mastantuono .

El juvenil argentino forzó el penal del primer gol y se mostró activo en ataque antes de ser reemplazado. Camavinga y Brahim Díaz completaron la goleada.

, con un triplete de y la participación desde el arranque de . El juvenil argentino forzó el penal del primer gol y se mostró activo en ataque antes de ser reemplazado. completaron la goleada. En Italia, Atalanta venció 2 a 1 a Brujas . El conjunto de Iván Juri revirtió el gol inicial de Christos Tzolis gracias a un penal de Lazar Samardzic y un cabezazo de Pasalic en el tramo final.

. El conjunto de Iván Juri revirtió el gol inicial de Christos Tzolis gracias a un penal de Lazar Samardzic y un cabezazo de Pasalic en el tramo final. Chelsea logró su primera victoria con un ajustado 1-0 sobre Benfica en la vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge. El único gol fue un autogol del colombiano Richard Ríos tras un centro de Alejandro Garnacho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1973111822023557454&partner=&hide_thread=false Atención a esto: los hinchas de Benfica comenzaron a arrojarle proyectiles a Enzo Fernández en el momento que el argentino fue a tirar el córner y Mourinho salió a pedir calma.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/d3c72XxaU1 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025

En Estambul, Galatasaray venció 1-0 a Liverpool con tanto de Victor Osimhen de penal. El local resistió hasta el final, donde el VAR anuló otra pena máxima para los ingleses.

con tanto de Victor Osimhen de penal. El local resistió hasta el final, donde el VAR anuló otra pena máxima para los ingleses. En Noruega, Tottenham rescató un empate 2-2 ante Bodo/Glimt . Jens Hauge marcó los dos primeros goles para el local, pero Van de Ven descontó y un autogol en el descuento selló la igualdad.

. Jens Hauge marcó los dos primeros goles para el local, pero Van de Ven descontó y un autogol en el descuento selló la igualdad. Bayern Múnich mantuvo su paso ideal con un 5-1 en Chipre ante Pafos , con doblete de Harry Kane y goles de Guerreiro, Jackson y Olise. Orsic descontó para los locales.

, con doblete de Harry Kane y goles de Guerreiro, Jackson y Olise. Orsic descontó para los locales. Por último, Olympique de Marsella goleó 4-0 al Ajax: Igor Paixão hizo un doblete, Greenwood sumó el tercero y Aubameyang sentenció en el complemento.

Todos los resultados de la Champions League

Embed

La tabla de posiciones en la Champions League