Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026: hora, TV y el sueño de volver tras 32 años

La selección de Bolivia se juega una parada clave en Monterrey.

Es ahora o nunca: la Selección de Fútbol de Bolivia enfrenta a Surinam en el repechaje rumbo al Mundial 2026 con la ilusión de cortar una sequía de más de 30 años sin clasificar . En Monterrey, sin la altura como aliada, la “Verde” pone en juego todo lo que construyó en unas Eliminatorias que la volvieron a poner en carrera.

El partido se jugará este jueves en el estadio BBVA de Monterrey , desde las 19:00 (hora argentina) , en un formato que no da margen: es a partido único y el ganador avanzará a la final del repechaje, donde ya espera Irak .

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Bolivia va por el sueño: juega un partido clave y el Mundial vuelve a ilusionar

El contexto explica la magnitud. Este mini torneo, que se disputa en México entre el 26 y el 31 de marzo , define los últimos lugares para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El seleccionado boliviano llega a esta instancia tras terminar séptimo en las Eliminatorias sudamericanas con 20 puntos , dejando atrás a selecciones como Chile, Perú y Venezuela , y metiéndose en una posición que hace tiempo no ocupaba.

Ese recorrido reactivó un sueño dormido desde Estados Unidos 1994, la última vez que Bolivia jugó una Copa del Mundo. Desde entonces pasaron más de tres décadas sin poder volver a competir en la elite.

Ahora está a solo dos partidos del objetivo. Primero Surinam. Después, si avanza, Irak. Dos escalones para cambiar la historia.

Surinam, el rival incómodo que también va por la historia

Del otro lado aparece un equipo que llega sin presión pero con ambición. Surinam se metió en el repechaje tras quedar segundo en su grupo de Concacaf, en gran parte gracias a la diferencia de gol, en una clasificación ajustada.

Además, cuenta con una particularidad que lo vuelve peligroso: muchos de sus jugadores fueron formados en Europa, lo que elevó su nivel competitivo en los últimos años. Para ellos también es una oportunidad única: nunca jugaron un Mundial y están ante la posibilidad de dar un golpe histórico.

El escenario es neutral, la presión es máxima y el margen es cero. Bolivia ya no tiene la altura como ventaja, pero sí algo que hacía tiempo no tenía: una chance concreta de volver a un Mundial. Y en partidos así, donde todo se define en 90 minutos, ya no importan los antecedentes. Importa quién resiste, quién golpea y quién se anima a ir por todo.

Preguntas y respuestas clave

Cuándo juegan Bolivia vs Surinam

Este jueves a las 19:00 (hora argentina).

Dónde se juega el partido

En el estadio BBVA de Monterrey, México.

Qué se juega Bolivia

El pase a la final del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Hace cuánto no juega un Mundial

Desde 1994.

Quién espera en la final

La selección de Irak.