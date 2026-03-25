Bolivia se juega todo ante Surinam: el partido que la puede dejar a un paso del Mundial 2026

La Selección de Fútbol de Bolivia vuelve a jugarse todo. Este jueves enfrentará a Surinam en Monterrey, en una semifinal del repechaje que puede dejarla a un paso del Mundial 2026, un objetivo que no alcanza desde Estados Unidos 1994.
La Selección de Fútbol de Bolivia enfrenta a Surinam en el repechaje rumbo al Mundial 2026 con la ilusión intacta tras más de 30 años. Mirá los detalles.
La Selección de Fútbol de Bolivia vuelve a jugarse todo. Este jueves enfrentará a Surinam en Monterrey, en una semifinal del repechaje que puede dejarla a un paso del Mundial 2026, un objetivo que no alcanza desde Estados Unidos 1994.
El partido se disputará desde las 19 (hora argentina) en el estadio BBVA de México, en un escenario neutral que concentrará gran parte de la tensión de este tramo decisivo. No es un encuentro más: el ganador avanzará a la final del repechaje, donde ya espera Irak, en busca del boleto definitivo a la Copa del Mundo.
La selección boliviana llega con una mezcla de ilusión y presión. Terminó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió meterse en esta instancia y mantener vivo un sueño que lleva más de tres décadas sin concretarse. Ese contexto le da al partido un peso especial. No se trata solo de avanzar: se trata de volver a poner a Bolivia en el mapa mundialista.
El desafío no es menor. Bolivia nunca ganó un partido en un Mundial y apenas disputó tres ediciones a lo largo de su historia, por lo que cada paso en este camino tiene un valor enorme. El rival, sin embargo, no será sencillo. Surinam llega con un plantel armado en Europa, con futbolistas que compiten en ligas de alto nivel y que representan una amenaza concreta pese a su menor historia.
Además, será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados, lo que agrega un componente de incertidumbre a un duelo ya cargado de tensión.
El repechaje internacional otorga apenas dos plazas para el Mundial 2026, lo que convierte cada partido en una final anticipada.
Si Bolivia logra superar a Surinam, deberá enfrentar a Irak el 31 de marzo, nuevamente en Monterrey, en el partido que definirá el pasaje a la Copa del Mundo.
Este jueves a las 19 (hora argentina).
En el Estadio BBVA de Monterrey, México.
El pase a la final del repechaje rumbo al Mundial 2026.
Irak, que ya está clasificado a esa instancia.
Desde 1994.