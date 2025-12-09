9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
no le salió nada

Boca gastó casi USD 60 millones con Riquelme presidente y sigue sin títulos ¿Dónde se fue la plata?

Desde 2024, Boca Juniors invirtió una fortuna en refuerzos pero no ganó títulos y quedó afuera de todo en 2025. Mirá qué pasó con Juan Román Riquelme.

Juan Román Riquelme afronta críticas por la millonaria inversión sin resultados deportivos.

Juan Román Riquelme afronta críticas por la millonaria inversión sin resultados deportivos.

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors atraviesa su periodo más costoso y menos productivo en años: desde que Juan Román Riquelme asumió como presidente, el club gastó casi USD 59 millones en refuerzos, sin contar contratos altísimos. Pese a la inversión, Boca no gana un título desde 2023 y en 2025 quedó afuera de todas las competencias internacionales.

Casi USD 60 millones en refuerzos y un plantel de Boca sin respuestas

La dirigencia encabezada por Riquelme destinó USD 59 millones entre los mercados 2024 y 2025, aunque el gasto real supera ampliamente esa cifra al incluir salarios y primas. Nombres fuertes como Edinson Cavani, cuyo contrato demandó casi USD 4 millones, no lograron ofrecer el rendimiento esperado, y lo mismo sucedió con refuerzos de jerarquía internacional que llegaron con expectativas altas.

Lee además
polemica en boca juniors: ubeda defendio el cambio mas cuestionado de los playoffs video
Polémica en La Bombonera

Polémica en Boca Juniors: Úbeda defendió el cambio más cuestionado de los Playoffs
Racing Club eliminó a Boca y es finalista del Clausura.
Bombazo

Racing eliminó a Boca y es finalista del Clausura

A esto se suman fichas y vínculos onerosos de futbolistas como Lucas Janson, Marcelo Saracchi, Lucas Blondel y Ezequiel Bullaude, que conforman un plantel costoso pero sin resultados acordes a la inversión.

  • Brian Aguirre – USD 5M

  • Milton Giménez – USD 4M

  • Tomás Belmonte – USD 3,8M

  • Kevin Zenón – USD 3,5M

  • Juan Barinaga – USD 3,16M

  • Ignacio Miramón – USD 300k

  • Agustín Martegani – USD 2,6M

  • Cristian Lema – USD 400k

  • Lautaro Blanco – Libre

  • Gary Medel – Libre

Mercado 2025: USD 33 millones más y un plantel todavía en construcción

Mercado 2025 – Total: USD 33M

  • Alan Velasco – USD 10M

  • Williams Alarcón – USD 4,9M

  • Carlos Palacios – USD 4,8M

  • Marco Pellegrino – USD 3,8M

  • Ayrton Costa – USD 3,5M

  • Malcom Braida – USD 1,8M

  • Rodrigo Battaglia – USD 1,6M

  • Agustín Marchesín – USD 1,6M

  • Ander Herrera – Libre

  • Leandro Paredes – USD 3M

Un proyecto costoso, sin títulos y golpeado por eliminaciones en casa

Pese a la inversión récord, el proyecto deportivo no despegó. Boca no gana un título desde marzo de 2023 y no disputó competencias internacionales en 2025, un hecho inusual para un club de su talla.

Para colmo, el equipo sufrió tres eliminaciones en La Bombonera durante el año:

  • Pre-Libertadores vs. Alianza Lima

  • Torneo local vs. Independiente

  • Torneo local vs. Racing

Mientras la dirigencia apuesta por sostener el proceso —que podría tener nuevamente a Claudio Úbeda como entrenador—, la presión crece en torno a una billetera que se abrió más que nunca, pero que todavía no encuentra su recompensa deportiva.

Temas
Seguí leyendo

Semifinales del Torneo Clausura: días, horarios y cómo llegan Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes

Torneo Clausura 2025: los cruces de semis y el duelo Boca–Racing que paraliza al país

Con poco, Boca le ganó a Argentinos 1 a 0 y pasó a semifinales del Torneo Clausura

Matías Contreras ganó la 16ª Vuelta de Tupungato y se consolida en la Temporada de Ruta 2025/26

El ranking de destrucción de la F1 2025: Bortoleto líder y Alpine, el equipo que más gastó en accidentes

Allanan sedes de la AFA y más de 30 clubes por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

Champions League hoy: partidos, horarios, estadios y TV de la sexta fecha del torneo

Las Leoncitas semifinalistas del Mundial Sub 21: dos mendocinas brillan y buscan otra hazaña

LO QUE SE LEE AHORA
Las Leoncitas sigue con vida.
van por más

Las Leoncitas semifinalistas del Mundial Sub 21: dos mendocinas brillan y buscan otra hazaña

Las Más Leídas

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió
Fallecimiento

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió

El Quini 6 sortea $8 mil millones este miércoles 10 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del Quini 6 del 7 de diciembre.
¡Qué afortunado!

¿A qué números jugó y cuánto dinero se llevó realmente el ganador del mega Quini 6 del 7 de diciembre?

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo
GOLPE AL BOLSILLO

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo

Te Puede Interesar

Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas
ENTREVISTA

Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: "Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas"

Por Aconcagua Radio
Día clave en el Consejo de Mayo: define su informe final sobre la reforma labora. Alfredo Cornejo estará presente. 
reformas

Alfredo Cornejo participa hoy del Consejo de Mayo con la reforma laboral en el centro del debate

Por Sitio Andino Política
Consenso para la minería en Mendoza video
Oportunidades de desarrollo y crecimiento

San Romeleo y San Jorge y la expectativa histórica por la minería sustentable en Mendoza

Por Claudio Altamirano