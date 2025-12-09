Boca gastó casi USD 60 millones con Riquelme presidente y sigue sin títulos ¿Dónde se fue la plata?

Boca Juniors atraviesa su periodo más costoso y menos productivo en años: desde que Juan Román Riquelme asumió como presidente, el club gastó casi USD 59 millones en refuerzos, sin contar contratos altísimos. Pese a la inversión, Boca no gana un título desde 2023 y en 2025 quedó afuera de todas las competencias internacionales.
Casi USD 60 millones en refuerzos y un plantel de Boca sin respuestas
A esto se suman fichas y vínculos onerosos de futbolistas como Lucas Janson, Marcelo Saracchi, Lucas Blondel y Ezequiel Bullaude, que conforman un plantel costoso pero sin resultados acordes a la inversión.
Los refuerzos de la era Riquelme: USD 26 millones en 2024
Mercado 2024 – Total: USD 26M
Brian Aguirre – USD 5M
Milton Giménez – USD 4M
Tomás Belmonte – USD 3,8M
Kevin Zenón – USD 3,5M
Juan Barinaga – USD 3,16M
Ignacio Miramón – USD 300k
Agustín Martegani – USD 2,6M
Cristian Lema – USD 400k
Lautaro Blanco – Libre
Gary Medel – Libre
Mercado 2025: USD 33 millones más y un plantel todavía en construcción
Mercado 2025 – Total: USD 33M
Alan Velasco – USD 10M
Williams Alarcón – USD 4,9M
Carlos Palacios – USD 4,8M
Marco Pellegrino – USD 3,8M
Ayrton Costa – USD 3,5M
Malcom Braida – USD 1,8M
Rodrigo Battaglia – USD 1,6M
Agustín Marchesín – USD 1,6M
Ander Herrera – Libre
Leandro Paredes – USD 3M
Un proyecto costoso, sin títulos y golpeado por eliminaciones en casa
Pese a la inversión récord, el proyecto deportivo no despegó. Boca no gana un título desde marzo de 2023 y no disputó competencias internacionales en 2025, un hecho inusual para un club de su talla.
Para colmo, el equipo sufrió tres eliminaciones en La Bombonera durante el año:
Pre-Libertadores vs. Alianza Lima
Torneo local vs. Independiente
Torneo local vs. Racing
Mientras la dirigencia apuesta por sostener el proceso —que podría tener nuevamente a Claudio Úbeda como entrenador—, la presión crece en torno a una billetera que se abrió más que nunca, pero que todavía no encuentra su recompensa deportiva.