Boca gastó casi USD 60 millones con Riquelme presidente y sigue sin títulos ¿Dónde se fue la plata?

Boca Juniors atraviesa su periodo más costoso y menos productivo en años: desde que Juan Román Riquelme asumió como presidente , el club gastó casi USD 59 millones en refuerzos , sin contar contratos altísimos. Pese a la inversión, Boca no gana un título desde 2023 y en 2025 quedó afuera de todas las competencias internacionales.

La dirigencia encabezada por Riquelme destinó USD 59 millones entre los mercados 2024 y 2025 , aunque el gasto real supera ampliamente esa cifra al incluir salarios y primas. Nombres fuertes como Edinson Cavani , cuyo contrato demandó casi USD 4 millones, no lograron ofrecer el rendimiento esperado, y lo mismo sucedió con refuerzos de jerarquía internacional que llegaron con expectativas altas.

Bombazo Racing eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Polémica en La Bombonera Polémica en Boca Juniors: Úbeda defendió el cambio más cuestionado de los Playoffs

A esto se suman fichas y vínculos onerosos de futbolistas como Lucas Janson, Marcelo Saracchi, Lucas Blondel y Ezequiel Bullaude , que conforman un plantel costoso pero sin resultados acordes a la inversión.

Brian Aguirre – USD 5M

Milton Giménez – USD 4M

Tomás Belmonte – USD 3,8M

Kevin Zenón – USD 3,5M

Juan Barinaga – USD 3,16M

Ignacio Miramón – USD 300k

Agustín Martegani – USD 2,6M

Cristian Lema – USD 400k

Lautaro Blanco – Libre

Gary Medel – Libre

Mercado 2025: USD 33 millones más y un plantel todavía en construcción

Mercado 2025 – Total: USD 33M

Alan Velasco – USD 10M

Williams Alarcón – USD 4,9M

Carlos Palacios – USD 4,8M

Marco Pellegrino – USD 3,8M

Ayrton Costa – USD 3,5M

Malcom Braida – USD 1,8M

Rodrigo Battaglia – USD 1,6M

Agustín Marchesín – USD 1,6M

Ander Herrera – Libre

Leandro Paredes – USD 3M

Un proyecto costoso, sin títulos y golpeado por eliminaciones en casa

Pese a la inversión récord, el proyecto deportivo no despegó. Boca no gana un título desde marzo de 2023 y no disputó competencias internacionales en 2025, un hecho inusual para un club de su talla.

Para colmo, el equipo sufrió tres eliminaciones en La Bombonera durante el año:

Pre-Libertadores vs. Alianza Lima

Torneo local vs. Independiente

Torneo local vs. Racing

Mientras la dirigencia apuesta por sostener el proceso —que podría tener nuevamente a Claudio Úbeda como entrenador—, la presión crece en torno a una billetera que se abrió más que nunca, pero que todavía no encuentra su recompensa deportiva.