Ander Herrera comparó a Boca con tres potencias de Europa y enloqueció a los hinchas

Juan Román Riquelme presentó a Ander Herrera y dejó que el flamante futbolista del Club Atlético Boca Juniors se explayara en su primera conferencia de prensa: “Estamos muy contentos de que un jugador tan importante como Ander elija la camiseta de nuestro club. No tengo dudas de que te vas a sentir muy pero muy cómodo. Me da mucha felicidad decir que sos un bostero más. Será un placer verte jugar con la camiseta de nuestro club”. Desde allí en adelante, Ander Herrera aportó sus sensaciones con sencillez y claridad sobre su reciente arribo a la institución de la Ribera y lo que le espera en esta experiencia.

“Tengo una carrera dilatada en esto del fútbol y llega en un momento en el que uno piensa que el final no está tan lejos. Uno se siente bien físicamente y ojalá dure mucho tiempo jugando, pero hay oportunidades que no se pueden dejar pasar. Cumplí sueños importantes en mi carrera como jugar en clubes grandes, ganar títulos y representar a mi país. Quería tener la posibilidad de jugar en el club más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo” , manifestó Herrera.

Y dejó una frase que enloqueció a los fanáticos: “Hay pocos clubes que te dan ese prestigio. Real Madrid, Manchester United, Bayern Múnich y Boca Juniors... Son clubes que, cuando acabas tu carrera, los tienes en tu currículum. Eso es incomparable. Está muy por encima de aspectos económicos o lo demás”.

Ander tiene permanente contacto con Leandro Paredes, quien es tentado por Riquelme para sumarse al plantel de Fernando Gago. Su ex compañero en París Saint Germain le envió un mensaje tras confirmarse su arribo, aunque no dio precisiones sobre qué hará en este mercado: “Leo me felicitó y me habló muy bien del club y lo que es la institución”