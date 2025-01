Javier Pinola volverá a jugar al fútbol: cuál será su próximo destino

A casi un año de la salida de Martín Demichelis del Club Atlético River Plate , Micho emigró a México para asumir su liderazgo en el fútbol Rayados de Monterrey . Sin embargo, su ex colaborador Javier Pinola optó por darle un rumbo distinto a su vida y sorprendió con una decisión cargada de nostalgia y emoción: a sus 41 años, el ex defensor analiza regresar a las canchas , tras un retiro que parecía definitivo.

“He disfrutado muchísimo. Tal vez a mi manera, concentrándome mucho para poder estar a la altura. Hasta acá llegué, con 39 años pude terminar mi carrera en el club que quise jugar toda mi vida. Los más íntimos saben lo que quería de chiquito. Me llevo el cariño de todos los compañeros que he tenido a lo largo de todos estos años. Con estos chicos, he aprendido muchísimo, porque uno siempre sigue aprendiendo”, había dicho en diálogo con ESPN antes de su último compromiso oficial con La Banda. “He intentado manejarme siempre con respeto, con los valores que me han inculcado. Estoy orgulloso de las cosas que he logrado y muy agradecido a mi familia y mis amigos que me acompañaron a mi lado durante todo este tiempo”, fue el análisis que realizó en aquel momento.